Ezgi Mola'dan İki İmamoğlu Resti Birden... Sabredemedi Peş Peşe Paylaştı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada dün sabah gözaltına alındı. Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından Instagram, Twitter ve YouTube, TikTok gibi sosyal medya platformları da kısıtlandı. Erişim engelinin ne kadar süreceğine ilişkin ise net bir açıklama yapılmadı.

Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına tepkiler çığ gibi büyürken, tepki gösteren ünlü isimlere bir yenisi daha eklendi.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola, Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasına isyan etti. Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Ezgi Mola Uğur Dündar'ın bir paylaşımı ile tepki gösterdi.

Mola, paylaşımında Dündar’ın şu sözlerine yer verdi: Hukukun üstünlüğünü ve evrensel demokrasiyi savunanlar için Ekrem İmamoğlu’nun yanında durmak bir tercih değil, tarihi bir sorumluluktur.

Daha sonra bir paylaşım daha yapan ünlü oyuncu bu kez sosyal medya kısıtlamasına “VPN mi vay be! Canı isteyen fişi çekiyor” diyerek tepki gösterdi.

Kaynak: Haber Merkezi