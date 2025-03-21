Mauro Icardi'den Büyük Hata! Wanda Nara'nın Evine Gitti, Dursun Özbek Kurtardı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü oyuncusu Mauro Icardi ve Wanda Nara gündemden düşmüyor. Wanda ve avukatlarıyla başı derde giren Icardi'yi Galatasaray Başkanı Dursun Özbek kurtardı. İşte detaylar...
Kaynak: Sabah
Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Boşanma aşamasında olan ünlü çift her gün bir skandalla gündemde.
Mauro Icardi, kızlarının velayetini almak için mücadele ederken büyük bir hata yaptı. Ünlü futbolcu avukatlarından habersizce kızlarının bir eşyasını almak için Wanda Nara'nın evine gitti.
Wanda'nın eline koz veren Icardi avukatlarını kızdırdı. Üç avukatı Icardi'yi bırakma kararı aldı.
Ancak Arjantin medyasına göre; devreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek girdi. Icardi'nin imdadına yetişen Özbek, İcardi'ye dev bir avukat ordusu tuttu. Icardi'nin 3 avukatı da ikna edildi.