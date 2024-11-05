İlyas Salman Hakkında 4 Yıl 8 Ay Hapis Talebi
Sanatçı İlyas Salman’ın "Cumhurbaşkanı’na hakaret ettiği" iddiasıyla yargılandığı davada mütalaa açıklandı. Savcılık, İlyas Salman’ın 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılmasını talep etti, duruşma ertelendi.
İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz olarak yargılanan İlyas Salman’ın avukatı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın avukatı hazır bulundu.
Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, 1 Ağustos 2022 tarihinde BirGün'de yer alan ‘Erdoğan’ı o koltuğa layık görmüyorum’ başlıklı haberdeki sözleriyle Cumhurbaşkanı’nı aşağılayıcı şekilde hakaret ettiği öne sürüldü.
4 YIL 8 AYA KADAR HAPİS TALEBİ
Açıklanan mütalaada, İlyas Salman’ın ‘Cumhurbaşkanına alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 2 aydan 4 yıl 8 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Duruşmada sanık avukatı, açıklanan mütalaaya karşı savunma yapabilmek için mahkemeden süre talep etti. Müşteki avukatı ise mütalaaya katıldığını belirterek Salman’ın cezalandırılmasını istedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık avukatına mütalaaya karşı hazırlanabilmesi için süre verilmesine hükmederek duruşmayı erteledi.
Kaynak: İHA