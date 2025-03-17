Art Arda Birçok Kayıp Yaşamıştı... Mahsun Kırmızıgül Mezar Başında Gözyaşlarına Boğuldu

Ünlü şarkıcı ve yönetmen Mahsun Kırmızıgül, son dönemde art arda yaşadığı kayıplarla sarsıldı. Geçtiğimiz aralık ayında annesi Faike Arık’ı kaybeden, ardından sanatçı dostu Edip Akbayram ve yakın bir arkadaşını toprağa veren Kırmızıgül, henüz teselli bulamadan üç gün önce de üvey annesi Zühre Bazencir’in vefat haberinin acısını yaşadı.

İçinde bulunduğu ağır süreçle ilgili duygularını sosyal medya hesabından anlatan sanatçı, Türkiye’ye döner dönmez Bingöl’e gidip Zühre Bazencir için düzenlenen taziyeye katıldığını dile getirdi. Ardından Diyarbakır’a giderek annesi Faike Arık’ın mezarını da ziyaret eden Kırmızıgül, mezar başında gözyaşlarını tutamadı.

'ZAMAN ACIYI HAFİFLETMİYOR'

Sanatçı, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’ye döner dönmez ilk durağım Bingöl oldu. Annem Zühre Bazencir’in taziyesine katılmak, onun ardından dualar etmek benim için bir vefa borcuydu. Orada, rahmetli amcamın eşiyle, ailemizin en büyüğüyle ve kız kardeşlerimle uzun uzun dertleştik, geçmişi yad ettik. Taziyenin ardından, sabah erkenden Diyarbakır’a doğru yola çıktım. İlk durağım, annemin (Faike Arık) mezarıydı… Onu 6 Aralık’ta kaybettim. Ama zaman denilen şey acıyı hafifletmiyor, sadece insana alıştırıyor.

'SANKİ HALA ORADAYDI'

Mezarının başında diz çöktüm, toprağına dokundum. Sanki hâlâ oradaydı… Elimi uzatsam saçlarımı okşayacak gibiydi. Dualar ettim, gözlerimi kapatıp onu hissetmeye çalıştım. Ama geriye sadece bir boşluk kaldı… Derin ve tarifsiz bir özlem… Hayat dediğimiz şey, esen bir rüzgâr gibi… Önemli olan, içini neyle doldurduğumuz. Bugün varız, yarın yokuz. Ama asıl mesele, arkamızda kırık bir kalp, pişmanlık ve hüzün bırakmadan yaşamak. Çünkü sonunda, geriye sadece dualar ve hatıralar kalıyor… “Annem Annem” ismli eseri onun için bestelemiştim. Ve ben şu an bu eseri ne yazık ki sahnelerde okuyamıyorum. Uzun sürede okuyamayacağım. Okursam dağılırım, okursam iptal olurum."

Kaynak: Haber Merkezi