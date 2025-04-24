Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gönlünü Fenerbahçeli Güzele Kaptırdı

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk'un ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu ile yemek yerken görüldüğü iddiaları ortalığı karıştırdı. İkilinin birbirini sosyal medyadan da takip etmesi dikkat çekti.

Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gönlünü Fenerbahçeli Güzele Kaptırdı

Galatarasay’ın başında şampiyonluğa koşan teknik direktör Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gönlünü Fenerbahçeli Güzele Kaptırdı - Resim : 1

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ‘Yalı Çapkını’ dizisinde ‘Seyran’ rolünü canlandıran Afra Saraçoğlu arasında aşk yaşandığı iddia edildi. İkilinin İstanbul’un en işlek noktaları arasında yer alan bir bölgede baş başa yemek yerken görüldüğü öne sürüldü. Ne Afra Saraçoğlu’ndan ne de Okan Buruk’tan bu iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gönlünü Fenerbahçeli Güzele Kaptırdı - Resim : 2

İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gönlünü Fenerbahçeli Güzele Kaptırdı - Resim : 3

Buruk’un adı ünlü şarkıcı Hadise ile anılırken, Afra Saraçoğlu da ‘Yalı Çapkını’ dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile dalgalı ilişkisiyle gündeme geliyordu.

Öte yandan Afra Saraçoğlu, Fenerbahçeli olmasıyla tanınırken, sarı-lacivertlilerin forma tanıtımında güzelliği ile büyülemişti.

Afra Saraçoğlu'ndan Radikal Karar, Dizisi Biter Bitmez Soluğu Nerede Aldı? Kimse Bunu BeklemiyorduAfra Saraçoğlu'ndan Radikal Karar, Dizisi Biter Bitmez Soluğu Nerede Aldı? Kimse Bunu BeklemiyorduMagazin

Kaynak: Haber Merkezi

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