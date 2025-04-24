Magazin Gündemine Bomba Gibi Düşen İddia: Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Gönlünü Fenerbahçeli Güzele Kaptırdı

Galatarasay’ın başında şampiyonluğa koşan teknik direktör Okan Buruk ile ünlü oyuncu Afra Saraçoğlu’nun aşk yaşadığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk ile ‘Yalı Çapkını’ dizisinde ‘Seyran’ rolünü canlandıran Afra Saraçoğlu arasında aşk yaşandığı iddia edildi. İkilinin İstanbul’un en işlek noktaları arasında yer alan bir bölgede baş başa yemek yerken görüldüğü öne sürüldü. Ne Afra Saraçoğlu’ndan ne de Okan Buruk’tan bu iddialara ilişkin bir açıklama gelmedi.

İkilinin sosyal medyadan birbirlerini takip etmesi de aşk iddialarını kuvvetlendirdi.

Buruk’un adı ünlü şarkıcı Hadise ile anılırken, Afra Saraçoğlu da ‘Yalı Çapkını’ dizisindeki partneri Mert Ramazan Demir ile dalgalı ilişkisiyle gündeme geliyordu.

Öte yandan Afra Saraçoğlu, Fenerbahçeli olmasıyla tanınırken, sarı-lacivertlilerin forma tanıtımında güzelliği ile büyülemişti.

Kaynak: Haber Merkezi