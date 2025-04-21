İrem Derici'den 'Espressolab' Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Sert Tepki: 'Omurgasız, Doymadın' Diyerek Takipten Çıktı

Boykot listesinde yer alan Espressolab’te kahve içtiği anı paylaşan Mert Vidinli, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan Vidinli, paylaşımının politik duruş göstermediğini öne sürdü. Vidinli'ye bir tepki de şarkıcı İrem Derici'den geldi. Vidinli'yi takipten çıkan Derici, "Bye bye omurgasız Çert Çükinli." diye yazdı.

Esma Karayel Esma Karayel
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İrem Derici'den 'Espressolab' Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Sert Tepki: 'Omurgasız, Doymadın' Diyerek Takipten Çıktı

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in bazı markalara yönelik yaptığı boykot çağrısında adı geçen Espressolab, sosyal medyada uzun süre gündemde kalmıştı. AKP'li isimlerin şubelerine giderek fotoğraf çektirdiği kahve zinciri, uzun süre tepkilerin odağından düşmemişti. Sosyal medya fenomeni ve cemiyet hayatının tanınan ismi Mert Vidinli'nin Espressolab’te kahve içerken paylaştığı yeni kare, tartışmaları yeniden alevlendirdi.

İrem Derici'den 'Espressolab' Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Sert Tepki: 'Omurgasız, Doymadın' Diyerek Takipten Çıktı - Resim : 1

Vidinli, yakın arkadaşı Nikol Başoğlu Kocadağ ile birlikte gittiği Espressolab şubesinde çekilen fotoğrafı “Kahvemizi içtik” notuyla paylaşınca, sosyal medyada eleştiri oklarının hedefi oldu. Paylaşımı büyük tepki çeken Vidinli eleştirilerin ardından sessizliğini bozarak açıklama yaptı.

Vidinli, paylaşımının hiçbir politik duruş göstermediğini savundu ve şunları yazdı:

"Emre Kocadağ ve Nikol Basoğlu benim 20 yıllık arkadaşlarım Ankara'dan geldiğim günden bugüne en zor anlarımda yanımda oldular. Ailecek görüştüğüm sevdiğim ve saydığım bir ailedir. Paylaşımım hiçbir şekilde politik bir duruş göstermemektedir. 300 tane franchaise şubesi olan yüzlerce insana ekmek veren bir yapıdır. Çalışan emek veren insanların yanındayım. Sen, ben ayrımına ilk günden beri karşıyım. Sevgi ve birlikten yanayım."

İrem Derici'den 'Espressolab' Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Sert Tepki: 'Omurgasız, Doymadın' Diyerek Takipten Çıktı - Resim : 2

Ancak Vidinli’nin bu açıklaması kamuoyundaki tepkileri yatıştırmaya yetmedi. Vidinli'ye bir tepki de ünlü şarkıcı İrem Derici’den geldi.

Derici, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Vidinli’yi açık şekilde eleştirerek, “Bye bye omurgasız Çert Çükinli. Doymadın. Bu kadar hassas bir dönemde sana kocaman bir pes.” ifadelerini kullandı. Derici ayrıca, Vidinli’yi sosyal medyada takipten çıkardı.

İrem Derici'den 'Espressolab' Paylaşımı Yapan Mert Vidinli'ye Sert Tepki: 'Omurgasız, Doymadın' Diyerek Takipten Çıktı - Resim : 3

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