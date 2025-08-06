Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy Ayrıldı mı? İhanet İddialarına Dikkat Çeken Paylaşım

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Magazin dünyasında örnek çift olarak anılan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy’un evliliğiyle ilgili çıkan ihanet iddiaları gündeme bomba gibi oturdu. Sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları öne sürülen çiftten kısa süre sonra dikkat çeken paylaşım geldi.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında nikah masasına oturmuş ve 2023’te ilk çocuklarını dünyaya getirmişti. Ünlü çift, sık sık sosyal medya üzerinden aile yaşantılarına dair mutlu anlarını takipçileriyle paylaşıyordu.

İHANET İDDİASINA SON NOKTAYI KOYDULAR

Son günlerde Oktay’ın eşini aldattığına dair söylentiler sosyal medyada hızla yayılırken, çiftin birbirlerini takip etmeyi bıraktıkları iddia edildi. Sessizliklerini bozan Berk Oktay, eşi ve küçük kızıyla birlikte çekilmiş bir kareyi sosyal medya hesabından paylaşarak, "Şükür sebebim ailem" notunu yazdı.

Bu paylaşımın ardından Yıldız Çağrı Atiksoy da aynı fotoğrafı kendi hesabında paylaşarak iddialara son noktayı koydu.

Çiftin karşılıklı bu paylaşımıyla, haklarında çıkan iddialara bir nevi yanıt vermiş oldu. Takipçileri ise "İddialar boşa çıktı" yorumunda bulundu.