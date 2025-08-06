Selami Şahin’den Kötü Haber: Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı

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"Alışmak Sevmekten Zor", "Ben Sevdalı Sen Belalı", "Eskimeyen Dost", "Gitme Sana Muhtacım" ve "Özledim" gibi birçok unutulmaz esere imza atan Selami Şahin, Çeşme'de tatil sırasında dengesini kaybederek düştü ve sağ kolunu incitti. Yaşadığı sakatlık sonrası ünlü sanatçı, kontrol amaçlı olarak hastaneye götürüldü. Şahin'in hastanede yapılan kontrollerde koluna röntgen çekildiği ve durumunun iyi olduğu öğrenildi.

DERYA ERDEM HASTANEDE GÖRÜNTÜLEDİ

Hastanede Selami Şahin ile karşılaşan 2013 Miss Eurovision Türkiye güzeli Derya Erdem, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Şahin'in sağlık durumu ile ilgili bilgi veren Erdem, "Çeşme’de hastanede Selami Papamla karşılaştık. Düşmüş, kolunu incitmiş. Röntgen çektik. Çok geçmiş olsun" notunu düştü.

Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Selami Şahin’e, sosyal medya üzerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı gönderildi. Şahin’in tedavisinin ardından istirahate çekildiği belirtildi.