Türk Pop Müziğinin Usta İsmi Selçuk Alagöz Doğum Gününde Hayatını Kaybetti

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Türk pop-rock müziğine önemli katkılar sunan sanatçı, söz yazarı ve besteci Selçuk Alagöz, yaşamını sürdürdüğü Muğla’nın Bodrum ilçesinde hayatını kaybetti. Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği bilinen Alagöz’ün vefatı, doğum günü olan 5 Ağustos’ta gerçekleşti.

ACI HABERİ KIZI DUYURDU

Sanatçının vefatını kızı Banu Alagöz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı kısa ama duygusal bir paylaşımla duyurdu. Paylaşımda, “Bugün 11.50'de babamı kaybettik. Başımız sağ olsun.” ifadelerine yer verildi.

SEVENLERİNİ YASA BOĞDU

Alagöz’ün ölüm haberi müzik camiasında ve sevenleri arasında büyük üzüntüyle karşılandı. Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Alagöz, ardında unutulmaz eserler ve güçlü bir müzikal miras bırakarak hayata veda etti.

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

5 Ağustos 1944’te İstanbul’da dünyaya gelen Selçuk Alagöz, Türk pop müziğinin öncü isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Müzik hayatına 1964 yılında Erol Büyükburç’un orkestrasında adım atan Alagöz, bir yıl sonra Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği “Altın Mikrofon” yarışmasında “Kemerin Naftaları” adlı parçayla finale kalmayı başardı.

Kariyeri boyunca Türk müzik tarihinde iz bırakan birçok esere imza atan sanatçı, “Her Şey Bitmiştir Artık”, “Aşkın Gözü Kör Mü” ve “Dibi Dibi Da” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaştı. 1975 yılında yayımlanan “Malabadi Köprüsü” isimli eseri ise dönemin en çok ses getiren çalışmalarından biri oldu.

Sanat hayatı boyunca dört Altın Plak ödülüne layık görülen Alagöz, 23 adet 45’lik plak ve 7 albüm yayımladı. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980’li yıllarda farklı dillerde şarkılar seslendirerek uluslararası konserlerde sahne aldı. Alagöz ailesi, çok sesli müziğin Türkiye’deki gelişimine önemli katkılarda bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi