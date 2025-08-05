Türk Pop Müziğinin Efsanesi Usta Sanatçı Selçuk Alagöz Yoğun Bakıma Alındı

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Pop müziğinin efsane sanatçısı Selçuk Alagöz, Muğla'nın Bodrum ilçesinde tedavi gördüğü hastanede yoğun bakıma alındı. Solunum cihazına bağlandığı öğrenilen Alagöz'ün sağlık durumuna ilişkin açıklamayı kızı Banu Alagöz sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Babasının doğum gününde duygusal bir mesaj paylaşan Banu Alagöz, "Merhaba, ben Banu. Babam bir süredir hastanede. Bugün yoğun bakımda solunum cihazına bağlandı. Dualarınızı bekliyoruz." açıklamasında bulundu.

SEVENLERİNDEN DESTEK MESAJLARI YAĞDI

Alagöz’ün sağlık durumuyla ilgili haber kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, sanat camiası ve sevenleri destek mesajlarıyla aileye moral verdi. Yoğun bakımda tedavisi süren usta sanatçının sağlık durumuyla ilgili yeni gelişmeler merakla bekleniyor.

SELÇUK ALAGÖZ KİMDİR?

5 Ağustos 1944’te İstanbul’da dünyaya gelen Selçuk Alagöz, Türk pop müziğinin öncü isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı. Müzik hayatına 1964 yılında Erol Büyükburç’un orkestrasında adım atan Alagöz, bir yıl sonra Hürriyet Gazetesi’nin düzenlediği “Altın Mikrofon” yarışmasında “Kemerin Naftaları” adlı parçayla finale kalmayı başardı.

Kariyeri boyunca Türk müzik tarihinde iz bırakan birçok esere imza atan sanatçı, “Her Şey Bitmiştir Artık”, “Aşkın Gözü Kör Mü” ve “Dibi Dibi Da” gibi şarkılarla geniş kitlelere ulaştı. 1975 yılında yayımlanan “Malabadi Köprüsü” isimli eseri ise dönemin en çok ses getiren çalışmalarından biri oldu.

Sanat hayatı boyunca dört Altın Plak ödülüne layık görülen Alagöz, 23 adet 45’lik plak ve 7 albüm yayımladı. Kardeşleri Rana, Ali ve Nilüfer Alagöz ile birlikte 1980’li yıllarda farklı dillerde şarkılar seslendirerek uluslararası konserlerde sahne aldı. Alagöz ailesi, çok sesli müziğin Türkiye’deki gelişimine önemli katkılarda bulundu.