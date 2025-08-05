Dilan Çıtak'tan Şoke Eden İtiraf! Bodrum'daki Skandal Sonrası Dayanamadı, Açıkladı

Bodrum’da polisin üzerine aracını sürdüğü için gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan İbrahim Tatlıses’in kızı ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, “Kendimi tutamadım, ağladım” diyerek dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Esma Karayel Esma Karayel
Dilan Çıtak'tan Şoke Eden İtiraf! Bodrum'daki Skandal Sonrası Dayanamadı, Açıkladı
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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses’in kızı ünlü şarkıcı Dilan Çıtak, Bodrum’da polisin üzerine aracını sürmüş ardından gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Çıtak, sosyal medyaya damga vuran olayın ardından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Ünlü şarkıcı “Kendimi tutamadım, ağladım” diyerek kendisini mutlu eden desteği duyurdu.

Dilan Çıtak'tan Şoke Eden İtiraf! Bodrum'daki Skandal Sonrası Dayanamadı, Açıkladı - Resim : 1

'İYİ Kİ VARSINIZ'

Instagram hesabından bir paylaşım yapan Dilan Çıtak, şu ifadelere yer verdi:

Aslında hiçbir şey yazmayacaktım... Ama sosyal medyadaki trol dünyasıyla, sokakta karşılaştığım gerçek hayat arasında öyle büyük bir fark var ki bunu paylaşmadan duramadım. Öncesinde de yaşıyordum ama sanki çoğaldı bu anlar...Günlerdir arka arkaya yanıma gelen insanların içtenliği, sevgisi, 'senin yanındayız' deyişleri... Sarılmak isteyenler, gözlerimin içine bakıp 'seni seviyoruz' 'sesini seviyoruz' diyenler... Gerçekten kendimi tutamadım, ağladım. Bu kadar samimi, bu kadar güzel yürekli insanın varlığı... Tam da şu an, en çok ihtiyaç duyduğum şeydi. İyi ki varsınız...

Dilan Çıtak'tan Şoke Eden İtiraf! Bodrum'daki Skandal Sonrası Dayanamadı, Açıkladı - Resim : 2

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Dilan Çıtak, Bodrum’da emniyet şeridinde giderken polis tarafından durdurulmuş, Çıtak’a ehliyet ve ruhsatı sorulmuştu.

Dilan Çıtak'tan Şoke Eden İtiraf! Bodrum'daki Skandal Sonrası Dayanamadı, Açıkladı - Resim : 3

YALANLAMIŞTI

Çıtak, polisin ‘Dur’ ihtarına uymayarak aracını üzerine sürmüştü. Polisin ateş açması sonucu durdurulan Dilan Çıtak, gözaltına alınmış, 'Görevli memura tehdit ve görevini yaptırmama' suçlarından adliyeye sevk edilmişti. Çıtak, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Bodrum İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri tamamlanan Dilan Çıtak, hakkındaki suçlamaları "Panikledim, stres yaşadım" diyerek yalanlamıştı.

Dilan Çıtak'tan Şoke Eden İtiraf! Bodrum'daki Skandal Sonrası Dayanamadı, Açıkladı - Resim : 4

İDO'DAN ÇARPICI BEĞENİ

Öte yandan, söz konusu olaya ilişkin İbrahim Tatlıses’ten herhangi bir açıklama gelmezken, İdo Tatlıses’in İzzet Çapa’nın “Boş teneke çok ses çıkarır… Bana ünlü olduğum için yapıyorlar” demişsin… Memleketin dört bir yanında orman yangınları, insanlar diken üstünde… Peki ya sen ne yapıyorsun?.. Polisin “Dur!” ihtarına uymayıp bir de arabayı üstüne sürüyorsun… Kardeş bu, öldürmeye teşebbüstür!” paylaşımını beğendiği iddia edilmişti.

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