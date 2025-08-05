Acı Bir Şekilde Hayatını Kaybetmişti: Nihal Candan'ın telefonu açıldı! Korkunç Mesajlar Gün Yüzüne Çıktı

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Kızı Nihal Candan’ın ölümünden sonra büyük bir acı yaşayan Umut Candan, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Kızının telefonuna ulaştığını belirten Candan, damadı Faruk Çiçek'e yönelik "Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış" sözleriyle ağır ithamlarda bulundu.

HASTALIĞA DAHA FAZLA DAYANAMADI VE HAYATINI KAYBETTİ

Kasım 2023'te kardeşi Bahar Candan ile birlikte "dolandırıcılık" ve "kara para aklama" suçlamalarıyla tutuklanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan, cezaevindeyken yakalandığı Anoreksiya Nervoza hastalığı nedeniyle bir süreliğine tahliye edilmişti. Sağlık durumu hızla kötüleşen Candan, tedavi sürecinde vücut direncini kaybederek 21 Haziran'da, kalbinin ikinci kez durması sonucu hayatını kaybetti.

ANNE CANDAN’DAN GÜNDEMİ SARSAN AÇIKLAMA

Nihal Candan'ın vefatının ardından ilk kez sessizliğini bozan annesi Umut Candan, kızının ardından telefonuna ulaştığını belirterek sosyal medya hesabı üzerinden dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Bilinmeyenleri ortaya çıkartan anne Candan, özellikle Nihal'in eşi Faruk Çiçek'e yönelik çok konuşulacak suçlamalarda bulundu.

Kızı Nihal Candan'ın vefatının ardından sosyal medya hesabından çarpıcı açıklamalarda bulunan anne Umut Candan, kızının eşi tarafından yalnız bırakıldığını öne sürdü. Kızının yaşadığı sağlık sürecinde destek görmediğini ifade eden Candan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

'KEDİNİN FAREYLE OYNADIĞI GİBİ OYNAMIŞ'

"Nihal son zamanlarındaydı, helallik istenecek durumda değildi. Nihal hastanedeyken tatildeydi. (Sağlık sigortasını bile iptal ettirmişti, çocuğumun sağlık sigortasını bile elinden almıştı.) İnsan soyadını taşıyan birine bu kadar acımasız nasıl oluyor, anlamam mümkün değil. Cezaevi öncesinde boşanma kararı falan da yoktu. Cezaevindeyken ilk iki ay çok iyiydi, sonrasında bıraktı. Çıktıktan sonra tekrar bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Bir ilgilenmiş, bir bırakmış... Kedinin fareyle oynadığı gibi oynamış.

'BU BİLGİLERİ DAVADA KULLANACAĞIZ'

Tüm kanıtlar Nihal'in telefonunda var. Bende Nihal öldükten sonra yeni gördüm. Öldüğünde görüşülürken birden haberim yoktu. Allah havale ediyormuş o birlikte olduğu kişiyi. Nihal'e hava atıp, takılarını göstermiş. Nasıl olur, bilemiyorum artık.

Keşke biricik sevgilisine paraya kıyıp yenisini alsaymış... Ayrıca o kişi Nihal'e, Bahar'a yazdı, : 'Buluşalım, size davada kullanabileceğiniz çok önemli bilgiler vereceğim' diye. Bunların hepsi telefonda var.)"

Kaynak: Haber Merkezi