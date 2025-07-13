Nihal Candan’ın Annesi Günler Sonra Sessizliğini Bozdu! Sosyal Medyayı Yıkan WhatsApp Mesajı

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Dolandırıcılık şebekesine üye olma suçlamasıyla tutuklanan, cezaevinde anorekasiya nevroza hastalığına yakalandıktan sonra tahliye edilen ve 23 kiloya düşüşünün ardından hayatını kaybeden fenomen Nihal Candan’ın annesi sosyal medyadan ateş püskürdü.

Yaklaşık 1 ay önce kaybettiği kızı Nihal’in acısını yaşayan anne Umut Candan, kızı Bahar’a gelen eleştirilere yanıt verdi. Ablasının ölümünden günler sonra denizde görüntülenen Bahar’ın linç edilmesine karşı sessizliğini bozan anne Candan şunları yazdı:

'BAHAR'I DA ÖLDÜRMEYE ÇALIŞMAYIN'

Nihal'i öldürdünüz Bahar'ı da öldürmeye çalışmayın. Siz uzaktan gerçeği bilemezsiniz. Bahar'ı rahat bırakın.

'BİN KERE DEDİM AMA…'

Öte yandan Nihal’in eski eşi Faruk Çiçek’e de öfke kusan acılı anne, kendisine attığı bir mesajı paylaştı.

Eski damadı kendisine yanıt vermeyen Umut Candan, "Bu kadının üzerine kadın koklayan adam da akıl var mıydı ki... Onu adam yerine koyup da dertlere düştün. Bin kere dedim ama gönlüne laf anlatamadım” dedi.