Nihal Candan’ın Ölümünün Ardından Annesi Umut Candan İsyan Etti: Biri Beni Öldürsün

Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanan sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın hayatını kaybetmesinin ardından annesi Umut Candan’ın paylaşımları takipçilerini korkuttu. Evlat acısıyla sarsılan acılı anne, paylaşımlarında "Biri beni öldürsün" sözleri ile isyan etti.

Esma Karayel Esma Karayel
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Nihal Candan’ın Ölümünün Ardından Annesi Umut Candan İsyan Etti: Biri Beni Öldürsün
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Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanarak geçtiğimiz ay hayatını kaybeden 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Nihal Candan’ın ardından annesi Umut Candan'ın sosyal medya paylaşımları yürekleri dağladı. Kızının ölümüyle derin bir yasa boğulan acılı anne Candan, yaptığı paylaşımlarla hayata tutunmakta zorlandığını belirtti.

23 KİLOYA KADAR DÜŞMÜŞTÜ

Nihal Candan’ın Ölümünün Ardından Annesi Umut Candan İsyan Etti: Biri Beni Öldürsün - Resim : 1

Hayatını kaybeden Nihal Candan, cezaevinde geçirdiği süreçte Anoreksiya Nervoza hastalığına yakalanmış, sağlık durumu kötüleşince tahliye edilmişti. Kısa sürede 23 kiloya kadar düşen Candan, tedavi gördüğü hastanede iki kez kalbi durmuş ve tüm müdahalelere rağman hayatını kaybetmişti. Evlat acısının aardından anne Umut Candan’ın yaptığı paylaşımlar kamuoyunda endişe yarattı.

"BİRİ BENİ ÖLDÜRSÜN"

Nihal Candan’ın Ölümünün Ardından Annesi Umut Candan İsyan Etti: Biri Beni Öldürsün - Resim : 2

Sosyal medya hesabından sık sık kızı Nihal'in fotoğraflarını ve videolarını paylaşan Umut Candan, son paylaşımlarında "Ben de sabredeceğim ve kızımın yanına cennete gideceğim", "Biri beni öldürsün" ifadelerine yer verdi. Bu paylaşım kısa sürede büyük yankı uyandırdı ve çok sayıda kullanıcıdan anneye güçlü olması konusunda destek mesajları geldi.

"BENİ DE NİHAL'İMİN YANINA GÖTÜR"

Nihal Candan’ın Ölümünün Ardından Annesi Umut Candan İsyan Etti: Biri Beni Öldürsün - Resim : 3

Anne Candan bir diğer paylaşımında ise kızının yaşadığı sürece işaret ederek, "Suçsuz yere cezaevine girmesi ve sonrasında eşinin onu terk etmesi Nihal’i öldürdü. Allah'ım burası cehennemin en dibi. Beni de Nihal'imin yanına götür" sözleriyle acısını paylaştı.

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