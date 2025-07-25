Kerem Alışık'tan Duygusal Paylaşım: 'Annen Yok, Kimsen Yok'

Usta oyuncu Kerem Alışık, 2014’te hayatını kaybeden annesi Çolpan İlhan’ı ölümünün 11. yılında duygusal bir paylaşımla andı. Sosyal medya hesabından annesiyle birlikte bir fotoğraf paylaşan Alışık, yazdığı satırlarla takipçilerini hüzne boğdu. “Çok kalabalık bir yokluk hali. Annen yok, kimsen yok.” sözleri yürek burktu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Kerem Alışık'tan Duygusal Paylaşım: 'Annen Yok, Kimsen Yok'
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Usta oyuncu Kerem Alışık, Türk sinemasının efsane isimlerinden annesi Çolpan İlhan’ı ölümünün 11. yılında andı. 2014 yılında hayatını kaybeden İlhan’ı anmak için sosyal medya hesabından bir fotoğraf paylaşan Alışık, duygusal satırlarıyla yürekleri burktu.

Kerem Alışık'tan Duygusal Paylaşım: 'Annen Yok, Kimsen Yok' - Resim : 1

DUYGUSAL PAYLAŞIM

Sadri Alışık ve Çolpan İlhan’ın oğlu olan Kerem Alışık, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

“Bugünden tam 11 yıl önceydi. Geç vakitti. Temmuz'un kan kırmızı, karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. Anne diye bağırdım uykumda. İki elim iki taş parçasıydı. Sığamadım çığlığıma, sığamadım koynuma. Aslında rüyalara kızmayan bir insandım; başımı yüreğime vura vura parçaladım. Bugünden tam 11 yıl önceydi. Limon renkli bir şafak, al ışıklı, ak alınlı... Çolpan yıldızı kayboluverdi. Nurlu ellerinden öpülecek bir gökyüzü bırakarak. Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali. Annen yok, kimsen yok.”

Kerem Alışık'tan Duygusal Paylaşım: 'Annen Yok, Kimsen Yok' - Resim : 2
Sanat camiasının saygın isimlerinden biri olan Çolpan İlhan, yalnızca oyunculuğuyla değil, zarafeti ve duruşuyla da hafızalarda iz bırakmıştı. Oğlu Kerem Alışık’ın bu içten satırları ise hem annesine olan sevgisini hem de aradan geçen yıllara rağmen hiç dinmeyen özlemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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