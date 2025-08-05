Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Yeni Dizisi Sosyal Medyayı Salladı! ‘Füze Atsaydınız’ Dedirten Kadro… Sürpriz Rol Arkadaşına Yorum Yağdı

Şakir Paşa’nın Cevat’ı Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yeni dizisindeki rol arkadaşı sosyal medyayı salladı. Netflix’te yayınlanacak dizide, Üzümoğlu ile birlikte Muhteşem Yüzyıl’ın Pargalı İbrahim’i Okan Yalabık da rol alacak. İki ismi görenler heyecandan çıldırdı. İşte ‘Füze Atsaydınız’ dedirten yeni proje…

Esma Karayel Esma Karayel
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Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Yeni Dizisi Sosyal Medyayı Salladı! ‘Füze Atsaydınız’ Dedirten Kadro… Sürpriz Rol Arkadaşına Yorum Yağdı
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NOW TV’nin kısa süre önce final kararı alan dizisi Şakir Paşa Ailesi Mucizeler ve Skandallar’ın başrol oyuncularından ünlü oyuncu Cem Yiğit Üzümoğlu’nun yeni projesi belli oldu.

YENİ DİZİSİ BELLİ OLDU

Ünlü oyuncu Ay Yapım’ın Netflix için çekeceği Hikmet Hükümenoğlu’nun aynı adlı eserinden uyarlanan “Sonra Gözler Görür” dizisinin kadrosuna katıldı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Yeni Dizisi Sosyal Medyayı Salladı! ‘Füze Atsaydınız’ Dedirten Kadro… Sürpriz Rol Arkadaşına Yorum Yağdı - Resim : 1

OKAN YALABIK SÜRPRİZİ

Kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü oyuncunun yeni dizisinde Şevval Sam, Okan Yalabık, Mert Fırat, Uğur Aslan, Fırat Çelik gibi oyuncularında yer alacağı öğrenildi.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Yeni Dizisi Sosyal Medyayı Salladı! ‘Füze Atsaydınız’ Dedirten Kadro… Sürpriz Rol Arkadaşına Yorum Yağdı - Resim : 2

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Son olarak Muhteşem Yüzyıl dizisindeki ‘Pargalı İbrahim’ karakteri ile hafızalara kazınan, uzun süredir bir projede yer almayan ünlü oyuncu Okan Yalabık’ın Cem Yiğit Üzümoğlu ile aynı dizide yer alacağı bilgisi sosyal medyaya damga vurdu.

YORUM YAĞDI

İki oyuncunun hayranları, sevindiren haber sonrasında destek yorumları paylaştı. Cem Yiğit Üzümoğlu- Okan Yalabık kastına şöyle yorumlar geldi:

  • "Dizi kötüyse bile bayıla bayıla izlerim. Okan Yalabık tek yeterdi, Cem Yiğit Üzümcü’yle yan yana olunca “Füze atsaydınız” dedirtti"
  • "İkisi aynı diziye girmiş my dinner breakfast launch beş çayı olacak"
  • "Onlar İstanbul’u fethetti lafının altında kalmamak için, ulan Pargalı bir yenemedin komplekslerini"
  • "Bayıldım şaka mı"

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Yeni Dizisi Sosyal Medyayı Salladı! ‘Füze Atsaydınız’ Dedirten Kadro… Sürpriz Rol Arkadaşına Yorum Yağdı - Resim : 3

GÖZALTINA ALINMIŞTI

Şakir Paşa dizisinin Cevat’ı Cem Yiğit Üzümoğlu, daha önce kültür-sanat camiasını sokak eylemleri için organize ettiği iddia edilen bir WhatsApp grubunda yer alması sebebiyle gözaltına alınmıştı.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Yeni Dizisi Sosyal Medyayı Salladı! ‘Füze Atsaydınız’ Dedirten Kadro… Sürpriz Rol Arkadaşına Yorum Yağdı - Resim : 4

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 'Nefret ve Ayrımcılık', 'Halkı Kin ve Düşmanlığa' tahrik suçlarından ‘boykot’ çağrısı yapanlara ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 16 şüpheliden 11'i gözaltına alınmış, biri de ünlü oyuncu olmuştu.

Cem Yiğit Üzümoğlu’nun Yeni Dizisi Sosyal Medyayı Salladı! ‘Füze Atsaydınız’ Dedirten Kadro… Sürpriz Rol Arkadaşına Yorum Yağdı - Resim : 5

Ünlü oyuncu daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış yurt dışı çıkış yasağı getirilmişti.

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