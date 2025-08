'Karanlığın Prensi' Ozzy Osbourne Neden Öldü? Bir Değil 3 Sebebi Var… Şoke Eden Belge Aylar Sonra Ortaya Çıktı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Rock müziğin en tanınmış ve etkili gruplarından Black Sabbath’ın ikonik vokalisti Ozzy Osbourne, 22 Temmuz’da hayatını kaybetmişti.

Osbourne’un vefatının ardından resmi ölüm nedeni netlik kazanmamış, 2019'da konulan Parkinson teşhisinin etkili olabileceği belirtilmişti. 76 yaşında hayatını kaybeden müzisyenin ölüm belgesi ortaya çıktı.

ÖLÜM NEDENİ NE?

İngiliz basınından The Sun ve The New York Times’ta yer alan haberlere göre, Ozzy Osbourne’un ölümüne kalp krizi, koroner arter hastalığı ve Parkinson hastalığı neden oldu.

Açıklanan ölüm belgesinde dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise Osbourne’un mesleği hanesinde “şarkı yazarı, sanatçı ve rock efsanesi” ifadelerine yer verilmesi oldu.

SAHNEYE ÜÇ HAFTA ÖNCE ÇIKMIŞTI

Efsane müzisyen, ölümünden sadece üç hafta önce Birmingham’daki Villa Park Stadyumu’nda sahne almış, 2005 yılından bu yana ilk kez orijinal Black Sabbath üyeleriyle birlikte performans sergilemişti. Yaklaşık 42 bin kişinin izlediği konserde, Osbourne hayranlarına “Nasıl hissettiğim hakkında hiçbir fikriniz yok. Kalbimin en derinlerinden teşekkürlerimi sunuyorum” diyerek seslenmişti.

Birmingham doğumlu müzisyen, Iron Man ve Paranoid gibi şarkılarıyla heavy metalin mucidi olarak kabul ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi