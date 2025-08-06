The Walking Dead Yıldızı Kelley Mack Hayatını Kaybetti! Ünlü Oyuncu Kansere Yenik Düştü

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The Walking Dead dizisindeki Addy rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Kelley Mack, 33 yaşında yaşamını yitirdi. Genç oyuncunun vefat haberi ailesi tarafından Mack’in resmi Instagram hesabından yapılan duyuruyla açıklandı.

Geçtiğimiz yıl nadir rastlanan bir kanser türüne yakalandığını açıklayan The Walking Dead dizisindeki Addy rolüyle tanınan Amerikalı oyuncu Kelley Mack, Eylül 2024’te tedavi sürecine başladığını duyurmuş ve sosyal medya üzerinden sevenlerinden dua istemişti. Mart ayında ise tedavisinin önemli bir aşamasını geride bıraktığını belirterek proton radyasyon sürecini tamamladığını ve fizik tedaviye geçtiğini paylaşmıştı.

THE WALKING DEAD’İN UNUTULMAZ YÜZLERİNDENDİ

Kelley Mack, 2018 yılında fenomen dizi The Walking Dead’in beş bölümünde Addy karakterine hayat verdi. Ayrıca 9-1-1, Chicago Med ve Mr. Manhattan gibi dizilerde rol aldı. 2021 yapımı korku filmi Broadcast Signal Intrusion’da başrol oynayan Mack, son olarak Universal adlı projede izleyici karşısına çıkmıştı.

HAYRANLARINDAN VEDA MESAJLARI YAĞDI

Genç yaşta hayatını kaybeden Mack’in ölümü, hayranlarını yasa boğdu. Sosyal medyada birçok kişi taziye mesajları paylaşırken, Mack’in kariyeri ve mücadelesiyle hatırlanacağına dair duygusal ifadeler dikkat çekti.

Kaynak: Haber Merkezi