Hamile Oyuncu İrem Helvacıoğlu Tatilde Kabusu Yaşadı: Kafasına Çocuk Düştü! 'Felç Kaldığımı Sandım'

Hamile oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatil sırasında denizde yaşadığı talihsiz bir olayı sosyal medya hesabından anlattı. Ailesinin yanına giden ünlü oyuncu, yaşadığı anı “Filmin sahnesinde olsa ‘yok artık’ denecek bir olay” sözleriyle ifade etti.

Helvacıoğlu, İstanbul’un sıcaklarından kaçarak bir ay önce ailesinin yanına gittiğini, tatilin bir bölümünde ablasının da eşlik ettiğini ve keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Oyuncu, “Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık. İş sebebiyle Ural bize dönüşten bir hafta önce dahil olabildi. Dönüşümüzün nedeni bebişin kontrolüydü, yoksa doğuma kadar kalırdım” dedi.

'KAFAMA ÇOCUK DÜŞTÜ'

Olayın yaşandığı anı ise şöyle anlattı:

“Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla rahatça girdim denize. Ural’la birlikte dubaya yüzmeye karar verdik. Önümüzde 11-12 yaşlarında iki çocuk vardı. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk merdivenden çıkarken elimi merdivene koymuştum. Çocuk daha sonra merdivenden atladı ve kafama düştü.”

'FELÇ KALDIĞIMI SANDIM'

“Boynum geriye kaydı, bebek hiç etkilenmedi. Ancak su yüzeyine çıktığımda felç kaldığımı sandım. Ural sırtına alıp beni sudan çıkardı, hemen hastaneye gittik. Ertesi gün İstanbul’a döndük. Hamile olduğum için doktorum beni daha yakından takibe almak istedi” ifadelerini kullandı.