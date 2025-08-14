Hamile Oyuncu İrem Helvacıoğlu Tatilde Kabusu Yaşadı: Kafasına Çocuk Düştü! 'Felç Kaldığımı Sandım'

Hamile oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatilde denizde yaşadığı korku dolu anları anlattı. Dubaya çıkmaya çalışan bir çocuğun merdivenden atlayarak kafasına düşmesi sonucu büyük panik yaşadığını söyledi. Ünlü oyuncu, “Felç kaldığımı sandım” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
Son Güncelleme:
Hamile Oyuncu İrem Helvacıoğlu Tatilde Kabusu Yaşadı: Kafasına Çocuk Düştü! 'Felç Kaldığımı Sandım'
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Hamile oyuncu İrem Helvacıoğlu, tatil sırasında denizde yaşadığı talihsiz bir olayı sosyal medya hesabından anlattı. Ailesinin yanına giden ünlü oyuncu, yaşadığı anı “Filmin sahnesinde olsa ‘yok artık’ denecek bir olay” sözleriyle ifade etti.

Helvacıoğlu, İstanbul’un sıcaklarından kaçarak bir ay önce ailesinin yanına gittiğini, tatilin bir bölümünde ablasının da eşlik ettiğini ve keyifli vakit geçirdiklerini söyledi. Oyuncu, “Hem bebiş hem ben bol bol suya girip temiz hava aldık. İş sebebiyle Ural bize dönüşten bir hafta önce dahil olabildi. Dönüşümüzün nedeni bebişin kontrolüydü, yoksa doğuma kadar kalırdım” dedi.

Hamile Oyuncu İrem Helvacıoğlu Tatilde Kabusu Yaşadı: Kafasına Çocuk Düştü! 'Felç Kaldığımı Sandım' - Resim : 1

'KAFAMA ÇOCUK DÜŞTÜ'

Olayın yaşandığı anı ise şöyle anlattı:

“Denizin keyfini çıkarmak için yüzerken fazla insan olmayışıyla rahatça girdim denize. Ural’la birlikte dubaya yüzmeye karar verdik. Önümüzde 11-12 yaşlarında iki çocuk vardı. İlk çocuk çıktı, ikinci çocuk merdivenden çıkarken elimi merdivene koymuştum. Çocuk daha sonra merdivenden atladı ve kafama düştü.”

Hamile Oyuncu İrem Helvacıoğlu Tatilde Kabusu Yaşadı: Kafasına Çocuk Düştü! 'Felç Kaldığımı Sandım' - Resim : 2

'FELÇ KALDIĞIMI SANDIM'

“Boynum geriye kaydı, bebek hiç etkilenmedi. Ancak su yüzeyine çıktığımda felç kaldığımı sandım. Ural sırtına alıp beni sudan çıkardı, hemen hastaneye gittik. Ertesi gün İstanbul’a döndük. Hamile olduğum için doktorum beni daha yakından takibe almak istedi” ifadelerini kullandı.

'Berk Oktay Fantezi Mesajları Attı' Dedi! Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları İfşa Etti! "Midem Bulandı"'Berk Oktay Fantezi Mesajları Attı' Dedi! Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları İfşa Etti! "Midem Bulandı"Magazin
İrem Derici ve Melih Kunukcu Evleniyor! Sürpriz Evlilik Teklifi Herkesi Şaşkına Çevirdiİrem Derici ve Melih Kunukcu Evleniyor! Sürpriz Evlilik Teklifi Herkesi Şaşkına ÇevirdiMagazin

Etiketler
Magazin haberleri Oyuncu
Son Güncelleme:
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!
'Berk Oktay Fantezi Mesajları Attı' Dedi! Tuğçe Aral Canlı Yayında Mesajları İfşa Etti! "Midem Bulandı" 'Fantezilerini Yazdı' Demişti! Mesajları İfşa Etti
Sağlık Bakanı Memişoğlu Açıkladı: O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek! O İlde Sigara Ne Satılacak Ne İçilecek!
Ünlü Şarkıcı Burak Bulut İle Eda Sakız Evlendi! Düğünde Cam Kutudaki Altın Şov Gündem Oldu Ünlü Şarkıcı Burak Bulut İle Eda Sakız Evlendi! Düğünde Cam Kutudaki Altın Şov Gündem Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Memurların Toplu Sözleşme Maratonunda Keskin Viraj! Uzman İsim Uyardı: Hakem Kurulu’na Kalabilir Memurların Toplu Sözleşme Maratonu
Özgür Özel 'İBB Borsası' Belgelerini Açıkladı: 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'den 2 Milyon Dolar İstedi' 'AKP'li Birinci, Murat Kapki'ye 'İftira At, Parayı Ver, Hapisten Kurtul' Dedi'
İki İlde Ateş Çemberi! Evler Tahliye Edildi, Alevler Durdurulamıyor İki İlde Ateş Çemberi! Alevler Durdurulamıyor
Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm! İstanbul ve İzmir de Listede: Çok Kuvvetli Vuracak Meteoroloji'den 11 İl İçin Sarı Alarm
Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina! Sosyal Medya Kobra Murat’ın Kızının Sözünü Konuşuyor: İşte Takılan Takı Miktarı Dolardan Şemsiye, Altın Kaplama Bina!