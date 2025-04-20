Yeşilçam’ın Sultanı Türkan Şoray’ın Makyajını Yapan Şarkıcı Atiye Sosyal Medyaya Damga Vurdu

Uzun siyah dalgalı saçları, ok gibi kirpikleri, al yanakları, pembe dudakları ve iri gözleri ile Yeşilçam’a damgasını vuran usta sanatçı Türkan Şoray’ın makyajı dünyada akım haline gelmişti.

Kısa süre içinde herkesin denediği makyaj sosyal medyada 'Turkish delight’ olarak adlandırılmıştı. Selin Şekerci, Larissa Gacamer, Selin Genç, Elif Buse Doğan’ın yaptıkları makyajlar büyük ilgi görmüştü. Özellikle Selin Şekerci’nin videosu sosyal medyayı sallamıştı.

'BEN DOĞALLIKTAN YANAYIM'

Akım haline gelen makyajı hakkında konuşan Türkan Şoray, şunları söylemişti: Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum” yorumunu yaptı. Videoları gülümseyerek izlediğini belirten Şoray, günlük hayatında ağır makyajı çok tercih etmediğini belirterek şunları söyledi: Günlük hayatın bir parçası olmamalı. Biz film için, şov için yapıyorduk. Ben doğallıktan yanayım ve doğallığı öneriyorum.

HERKES ‘GEÇ AMA GÜZEL’ DEDİ

'Turkish delight’ akımına ünlü şarkıcı Atiye de katıldı. Makyajı deneyen ünlü şarkıcı o anları sosyal medyadan paylaştı. Atiye’nin videosuna ‘Biraz geç olmuş ama güzel olmuş’, ‘Bu akım güzel makyaj da güzel’ gibi yorumlar yapıldı.