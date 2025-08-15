Ne Diş Ağrısı, Ne Doğum Sancısı: Dünyanın En Şiddetli Ağrısı Belli Oldu

Bilim insanları, doğum sancısı, diş ağrısı ve kemik kırığını bile geride bırakan 'dünyanın en şiddetli ağrısını' açıkladı. Aniden başlayan ve göz çevresinde dayanılmaz bir acıya yol açan bu ağrı, hayatı adeta durma noktasına getiriyor.

Headache dergisinde yayımlanan kapsamlı bir araştırma, dünyanın en dayanılmaz ağrısının 'küme tipi baş ağrısı' olduğunu ortaya koydu. Çalışmaya göre bu baş ağrısı türü, doğum sancısından, diş ağrısından bile daha güçlü ve yaşam kalitesini ciddi şekilde etkileyebiliyor. Aniden, hiçbir uyarı vermeden başlayan ataklar, hastalara dayanılmaz bir acı yaşatıyor.

DOĞUM SANCISINDAN DAHA ŞİDDETLİ

Küme tipi baş ağrıları genellikle 'epizodik' olarak tanımlanan, dört ila on iki hafta sürebilen dönemler halinde görülüyor. Bu süre boyunca günde birkaç kez tekrarlayabilen ataklar, araştırmacılar tarafından doğum sancısı, kalp krizi, kemik kırıkları, safra kesesi taşları ve ateşli silah yaralanmalarından bile daha şiddetli olarak değerlendirildi.

AĞRI ŞİDDETİ 10 ÜZERİNDEN 9,7

Araştırmaya katılan yaklaşık 2 bin kişi, ataklar sırasında yaşadıkları acıyı 0 ile 10 arasında puanladı. Küme tipi baş ağrısı, 10 üzerinden 9,7 puanla listenin zirvesine yerleşti. Doğum sancısı 7,2 puanla ikinci sırada yer alırken, safra kesesi taşları beşinci, ateşli silah yaralanmaları ise altıncı oldu. Omurga disk kayması, migren, fibromiyalji ve kemik kırıkları da en şiddetli ağrılar arasında sıralandı.

TEK TARAFLI VE GÖZ ÇEVRESİNDE YOĞUNLAŞIYOR

Küme tipi baş ağrısı genellikle başın bir tarafında hissediliyor ve özellikle göz çevresinde keskin, delici veya yanıcı bir acıya neden oluyor. 15 dakika ile 3 saat arasında sürebilen bu ataklar sırasında gözlerde kızarma, sulanma, şişlik, burun tıkanıklığı veya akıntı gibi ek belirtiler de görülebiliyor.

Uzmanlar, nadir görülen bu baş ağrısı tipinin etkisinin son derece yıkıcı olduğuna dikkat çekerek, erken teşhis ve doğru tedavi yöntemlerinin yaşam kalitesi için büyük önem taşıdığını vurguluyor.

