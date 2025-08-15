Naci Görür 'Zaman Bitti' Diyerek Duyurdu: İstanbul'da Depremde Yerle Bir Olacak İlçeleri Açıkladı

İstanbul'da beklenen büyük depremle ilgili önemli uyarılarda bulunan Prof. Dr. Naci Görür, en büyük yıkımın Avrupa Yakası’nda yaşanacağını söyledi. Kırılma zamanının dolduğunu belirten Görür, "Depremi durduramazsınız ama can kaybını önleyebilirsiniz. Tek çare deprem dirençli kentler" dedi.

Ünlü Deprem Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, Marmara Denizi’nde beklenen büyük deprem konusunda önemli uyarılarda bulunarak İstanbul’un henüz hazır olmadığını söyledi. Ataşehir Belediyesi’nin düzenlediği deprem bilgilendirme söyleşisinde konuşan Görür, "Bu yıkımın en yoğun yaşanacağı yer Avrupa Yakası olacak. Kuzey Anadolu Fayı’nın kırılma periyodu doldu. Depremi durduramazsınız ama can kaybını önleyebilirsiniz. Bunun tek yolu deprem dirençli kentlerdir" dedi.

"MARMARA’NIN DEPREM ZAMANI DOLDU"

Kuzey Anadolu Fayı’nın dünyanın en çok deprem üreten sistemlerinden biri olduğunu vurgulayan Görür, "Bu fay nerede kırılırsa bir sonraki deprem için batısını hedef haline getirir. 1999’da Kocaeli’nde kırıldı, şimdi sırada biz varız. İstanbul’da en az 7,2 büyüklüğünde deprem olma olasılığı çok yüksek. 1766’da meydana gelen son büyük depremden bu yana 250 yıl geçti. 2016 yılı itibarıyla kırılma zamanı doldu. Bu süreci durdurmak mümkün değil" diye konuştu.

"EN BÜYÜK HASAR AVRUPA YAKASI’NDA OLACAK"

İstanbul’un zemin yapısına değinen Görür, Avrupa Yakası’nın genç, suya doygun ve deprem dalgalarını büyüten zeminlere sahip olduğunu söyledi. Anadolu Yakası’nda zeminin daha sağlam olduğunu ancak bazı bölgelerde riskin yine yüksek olduğunu belirten Görür, "Deniz kenarında oturanlar manzaranın tadını çıkarıyor ama olası depremde yıkım riski çok daha fazla" dedi.

"DEPREM KADER DEĞİL, HAZIRLIK ZAFİYETTİDİR"

Depremde can kaybını önlemenin tek yolunun deprem dirençli kentler inşa etmek olduğunu vurgulayan Görür, "Japonya, California, Tayvan gibi bölgeler güçlü depremler yaşasa da can kaybı olmuyor. Bizde ise binlerce insanı toprağa gömüyoruz. Bu kader değil, yönetim ve hazırlık zafiyetidir" ifadelerini kullandı.

DEPREM DİRENÇİ KENTLERİN YAPILMASI GEREKİYOR

Deprem hazırlığında en büyük engelin siyasetin kutuplaştırıcı yapısı ve halkın talepkar olmaması olduğunu söyleyen Görür, "Deprem dirençli kent sözü vermeyen siyasetçiye oy vermeyin. Talep etmezsek değişim olmaz" dedi. Görür, belediyelerin acilen altı koordinatörden oluşan bir kriz ekibi kurması gerektiğini belirterek, bu ekipte halk, altyapı, yapı stoğu, ekosistem ve ekonomi alanında sorumluların yer almasını önerdi. Ekiplerin masa başında değil, sahada 7/24 çalışması gerektiğini vurguladı.

"BİREYSEL ÖNEMLER TEK BAŞINA YETERLİ DEĞİL"

Bireysel önlemlerin önemli olduğunu ancak tek başına yeterli olmadığını belirten Görür, "Hayat üçgeni ya da masa altına saklanmak gibi yöntemler yararlıdır ama bir ülkeyi depremden koruyacak olan şey, uzun vadeli, bilim temelli kentsel dönüşümdür" dedi. Görür, "Deprem hayatın bir gerçeği. Onu durduramazsınız. Ama bilimin rehberliğinde, dayanışma ve sorumlulukla can kaybı olmadan atlatabilirsiniz. Bu, siyaset üstü bir beka meselesidir" açıklamalarında bulundu.

Kaynak: ANKA

