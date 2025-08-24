Rusya ile Ukrayna Arasında Esir Takası: BAE Aracılık Etti

Rusya ile Ukrayna arasında yapılan yeni esir takasında her iki taraf 146 askerini karşılıklı olarak teslim aldı. Takasın gerçekleşmesinde Birleşik Arap Emirlikleri'nin arabuluculuk rolünü oynadığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev'in kontrolündeki bölgelerden 146 Rus askerinin geri alındığını ve karşılığında 146 Ukraynalı savaş esirinin teslim edildiğini açıkladı.

Yapılan açıklamada, takas edilen Rus askerlerinin şu anda Belarus'ta bulundukları, burada psikolojik ve tıbbi destek aldıkları belirtildi. Askerlerin Rusya'ya ulaştıktan sonra askeri sağlık kuruluşlarında tedavi ve rehabilitasyon sürecine alınacağı bildirildi.

Bakanlık ayrıca, Kursk bölgesine bağlı 8 sivilin de Ukrayna’dan alındığını ve bu kişilerin evlerine ulaştırılacağını ifade etti. Takas sürecinde, Birleşik Arap Emirlikleri’nin insani arabuluculuk rolü üstlendiği bilgisi de paylaşıldı.

Kaynak: Sputnik

Rusya - Ukrayna savaşı
