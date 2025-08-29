Fransa ve Almanya'dan Trump’a Uyarı... 'Putin Kandırıyor!'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında bir görüşme gerçekleşmezse, Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’ı kandırmış olacağını söyledi.

Fransa’nın güneyindeki Toulon kentinde Almanya Başbakanı Friedrich Merz ile düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Macron, Zelenskiy-Putin görüşmesinin gerçekleşmesini umduğunu belirtti. Rus liderin bu görüşmeyi kabul etmesi için Pazartesi gününe kadar süre tanındığını ifade eden Macron, aksi takdirde Putin’in Trump’ı kandırdığı bir kez daha ortaya çıkacağını vurguladı. Ayrıca, Moskova’ya yönelik baskıyı artırmak için yeni yaptırımların uygulanacağını söyledi.

İKİ LİDER DE TRUMP'LA GÖRÜŞECEK

Macron, hafta sonunda hem kendisi hem de Almanya Başbakanı Merz’in Trump ile telefon görüşmeleri yapacağını da aktardı. Macron, daha önce Putin için kullandığı 'kapımızdaki canavar' benzetmesinden geri adım atmadan, “Avrupa’nın kapısında bir canavar var. Bu, Gürcistan, Ukrayna ve birçok başka yerde halkların derinden hissettiği bir gerçek” dedi. Bu ifade, Moskova tarafından tepkiyle karşılanmıştı.

'SAVAŞ AYLARCA SÜREBİLİR'

Almanya Başbakanı Friedrich Merz ise Rusya-Ukrayna savaşının aylarca devam edebileceğini belirtti ve hızlı bir çözüm beklemediğini dile getirdi. Putin’in Zelenskiy ile görüşmek konusunda istekli olmadığını ifade eden Merz, bunun şaşırtıcı olmadığını çünkü bunun Rus liderin stratejisinin bir parçası olduğunu söyledi.