İsrail 'Büyük Operasyon' Diye Duyurdu: Gazze'de Yeni Katliam Planı Devrede

Gazze kentini tamamen işgal kararı alan İsrail, Gazze kentinin dışı da dahil büyük saldırısının ilk aşamasının başladığını açıkladı.

İsrail ordusu, işgal etmeyi planladığı ve 1 milyona yakın Filistinlinin sığındığı, Gazze Şeridi'nin merkezinde yer alan Gazze kentine işgal saldırılarının "ön hazırlıklarına başladığını" duyurdu.

Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, Amerikan X şirketine ait sosyal medya platformundaki hesabından, Gazze kentine yönelik işgal hazırlıklarına ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Gazze'de Hamas'a yönelik "ağır darbeler indirdiklerini" iddia eden Adraee, "savaşın bir sonraki aşamasına geçmek için çatışmaların sürdüğünü" belirtti.

Adraee, "Beklemiyoruz. Gazze kentine yönelik saldırının ön operasyonlarına ve ilk aşamalarına başladık ve şu anda şehrin dış kesimlerinde yoğun şekilde faaliyet gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

