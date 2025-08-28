İsrail Yine Yardım Bekleyenleri Hedef Aldı! Gazze'de Açlık Kuyruğunda Katliam

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları 7 Ekim 2023'ten beri devam ederken, Hamas'ın ateşkes teklifine yeşil ışık yakması sonrası saldırılar daha da arttı. Hastane kaynakları ve görgü tanıklarından alınan bilgilere göre, İsrail güçleri Gazze Şeridi'nde Filistinlilerin kaldığı çadırları, evleri hedef aldı, insani yardım alabilmek için bekleyenlerin üzerine ateş açtı.

İsrail ordusunun kuzeydeki Gazze kentinin batısında bir eve düzenlediği hava saldırısında 4 Filistinli öldü, çok sayıda kişi yaralandı. Cibaliya Nezle bölgesindeki Halime es-Saadiyye Okulu çevresine düzenlenen insansız hava aracı saldırısında bir Filistinli hayatını kaybetti. Kentteki Rimal Mahallesi’ne düzenlenen İHA saldırısında da bir Filistinli öldü.

KADIN VE ÇOCUKLARI ÖLDÜRDÜ

Gazze Şeridi’nin güneyinde Han Yunus kentindeki Asda bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çadıra açılan ateşte bir kadın ve çocuğu öldü. Güneydeki yardım dağıtım merkezleri çevresinde 6 Filistinli İsrail ordusunun ateşiyle hayatını kaybetti. Refah’ta yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu bir kişi öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze Şeridi’nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı’ndaki bir eve düzenlenen hava saldırısında da bir anne ve çocuğu yaşamını yitirdi. Netzarim Koridoru çevresinde yardım bekleyenlere açılan ateş sonucu 3 kişi daha öldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Kaynak: AA