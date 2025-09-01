Son 100 Yılın En Kurak Yazı İstanbul’u Vurdu: Zaman Daralıyor! Sadece 3 Aylık Su Kaldı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Son 100 yılın en kurak ikinci yazını yaşayan İstanbul’da tehlike büyüyor. Kurak geçen yaz aylarının ardından İstanbul’da barajlardaki doluluk oranları kritik seviyelere düştü. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre barajlardaki su seviyesi yüzde 39,98 olarak ölçüldü. Bu rakam, megakentin yalnızca üç aylık suyunun kaldığını ortaya koydu.

BARAJLAR ALARM VERDİ

İSKİ verilerine göre İstanbul’a su sağlayan barajların doluluk oranları Ömerli’de yüzde 35,39, Darlık’ta yüzde 52,71, Elmalı’da yüzde 59,43, Terkos’ta yüzde 45,08, Alibey’de yüzde 24,03, Büyükçekmece’de yüzde 41,52, Sazlıdere’de yüzde 37,68, Istrancalar’da yüzde 32,91, Kazandere’de yüzde 19,37 ve Pabuçdere’de yüzde 30,91 seviyesinde kaydedildi.

Toplam 868 milyon 683 bin metreküp biriktirme hacmine sahip baraj ve göletlerde bugün itibarıyla yalnızca 347 milyon metreküp su bulunuyor. Barajlar dışında Melen ve Yeşilçay’dan da bu yıl 409,78 milyon metreküp su temin edildi.

GÜNLÜK TÜKETİM 3,5 MİLYON METREKÜPÜ BULUYOR

İstanbul’da günlük su tüketimi 3,5 milyon metreküpe kadar çıkıyor. Yalnızca 1 Eylül’de kentte 3 milyon 498 bin metreküp su harcandı. Bunun 229 bin metreküpü regülatörlerden, 3 milyon 269 bin metreküpü ise barajlardan sağlandı.

İSKİ istatistiklerine göre baraj doluluk oranları 2015’te yüzde 68,61 iken, 2023 yılında yüzde 28,97’ye kadar gerilemişti. 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla bu oran yüzde 39,98 olarak kaydedildi.

"YAĞIŞ YOK, TASARRUF ŞART"

İstanbul Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, barajlardaki seviyenin son 10 yılın en düşük ikinci oranı olduğuna dikkat çekti. Toros, "Haziran ve temmuz aylarının sıcak geçmesi nedeniyle hem buharlaşma arttı hem de suya olan ihtiyaç yükseldi. Kısa süreli yağışlar barajları beslemiyor çünkü toprak sıcaklığı yüksek, yağmur hızla buharlaşıyor. Barajların dolması için uzun süreli yağış gerekiyor. İstanbul’da önümüzdeki dönemde yağış görünmüyor, su sıkıntısı yaşamamak için tasarruf seferberliği başlatılmalı." dedi.

İSTANBUL'UN SADECE 3 AYLIK SUYU KALDI

Meteoroloji Mühendisi Adil Tek de İstanbul’un yaklaşık üç aylık suyu kaldığını belirterek, "Mayıs ayından bu yana kente düşen yağış miktarı sadece 14,4 kilogram. Bu, son 100 yılın en düşük ikinci yaz yağışı oldu. Önümüzdeki üç ay boyunca da yağışların normalin altında seyretmesi bekleniyor. Bu da su krizini tetikleyebilir" ifadelerini kullandı.

Uzmanlar, İzmir ve Ankara’da başlayan su krizinin İstanbul’a da sıçrama ihtimalinin yüksek olduğunu belirterek, vatandaşların su tasarrufu konusunda daha duyarlı olması gerektiğini vurguluyor.

Kaynak: AA