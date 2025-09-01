SSK ve Bağkur Emeklilerine Eylül Sürprizi: Hesaplara Yatacak Tutarlar Belli Oldu

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Emeklilerin yakından takip ettiği banka promosyonlarında yeni gelişmeler yaşanıyor. 1 Eylül 2025 itibarıyla bankalar, promosyon kampanyalarında güncellemeye gitti. Emekli maaşını taşıyanlara verilen nakit ödemeler yeniden belirlenirken, bankalar arasındaki rekabet de iyice kızıştı. Peki, hangi banka ne kadar promosyon ödüyor? İşte detaylar...

BANKALAR ARASINDA PROMOSYON YARIŞI

Temmuz ayında açıklanan yeni maaşlarla birlikte promosyon kampanyaları da güncellenmişti. 31 Ağustos’a kadar geçerli olan kampanyaların ardından, Eylül itibarıyla birçok banka rakamları güncelledi. Nakit promosyonlara ek olarak aidatsız kredi kartı, düşük faizli kredi, otomatik ödeme talimatına özel ek ödüller gibi avantajlar da emeklilere sunuluyor.

İŞTE BANKA BANKA GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONLARI

Garanti BBVA: 30 Eylül 2025’e kadar geçerli kampanyada 25.000 TL’ye varan promosyon ve ek ödül fırsatı sunuluyor.

Akbank: SGK emekli maaşını taşıyanlara 17.500 TL’ye varan promosyon ve ek nakit ödül sağlanıyor.

İş Bankası: 1-30 Eylül 2025 tarihleri arasında 24.000 TL’ye varan promosyon veriliyor.

Halkbank: 12.000 TL’ye varan nakit promosyon imkânı sunuyor.

TEB: 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra 9.000 TL ek ödeme ile toplamda 21.000 TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

Ziraat Bankası: 12.000 TL’ye kadar promosyon ödemesi yapıyor.

Yapı Kredi: 15 Haziran-30 Eylül 2025 arasında geçerli kampanyada 27.000 TL’ye varan promosyon sunuyor.

ING: 25.000 TL’ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor.

QNB Finansbank: 20.400 TL’ye varan promosyon ve ödül imkânı sağlıyor.

DenizBank: 27.000 TL’ye varan nakit promosyon sunuyor.

Albaraka Türk: 30 Eylül 2025’e kadar geçerli kampanyada 15.600 TL’ye kadar promosyon, ayrıca 9.400 TL’ye varan ek ödül sağlıyor.

EMEKLİLER NEYE DİKKAT ETMELİ?

Bankaların sunduğu promosyon rakamları farklılık gösterirken, ek avantajlar da seçimde belirleyici oluyor. Uzmanlar, sadece nakit promosyonlara değil, kredi kartı aidatsızlığı, düşük faizli kredi imkânı ve otomatik ödeme talimatına verilen ek ödüllere de dikkat edilmesi gerektiğini hatırlatıyor.

Kaynak: Haber Merkezi