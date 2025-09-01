Hobi Olarak Başladı, Patron Oldu: Önce Müşteri Bulamıyordu, Şimdi Yeni Şubeler Açacak

Adana’da evinde hobi amaçlı başladığı ahşap boyamacılığını büyüten Oğuz Biçer, bugün 500 metrekarelik atölyesinde 10 kişiye istihdam sağlıyor. Müşteri bulmakta zorlandığı günleri geride bırakan Biçer, şimdi başka illerde şube açmayı hedefliyor.

Son Güncelleme:
Hobi Olarak Başladı, Patron Oldu: Önce Müşteri Bulamıyordu, Şimdi Yeni Şubeler Açacak
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’da evinde hobi amaçlı başladığı ahşap boyamacılığını zamanla mesleğe dönüştüren 34 yaşındaki Oğuz Biçer, bugün 500 metrekarelik atölyesinde 10 kişiye istihdam sağlıyor. Eski dolap ve kapıları tamir edip renklendirerek yeniden kullanıma kazandıran Biçer, ilk zamanlarda müşteri bulmakta zorlandığını ancak bugün işini büyütme planları yaptığını söyledi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI PATRON OLDU

Hobi Olarak Başladı, Patron Oldu: Önce Müşteri Bulamıyordu, Şimdi Yeni Şubeler Açacak - Resim : 1

Seyhan ilçesinde yaşayan Biçer, yıllar önce hobi amacıyla evinde eski mobilyaları yenilemeye başladı. Zamanla kendini geliştirerek 9 yıl önce Yeşilyurt Mahallesi’nde 10 metrekarelik küçük bir atölye açtı. Burada ilk müşterilerini ağırlayan Biçer, artan taleplerin ardından KOSGEB desteğiyle geçen yıl Tellidere Mahallesi’nde 500 metrekarelik modern bir atölye kurdu.

10 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLADI

Hobi Olarak Başladı, Patron Oldu: Önce Müşteri Bulamıyordu, Şimdi Yeni Şubeler Açacak - Resim : 2

Ahşap ürünleri onarıp yeniden kullanılabilir hale getirdiklerini anlatan Biçer, bugün yanında çalışan 10 kişiyle birlikte üretim yaptıklarını belirtti. Boya ve tamir işinin zorluklarına rağmen işini severek yaptığını dile getiren Biçer, "Bu iş hem en büyük zevkim hem de hayalim. Başlarda müşteri bulmakta çok zorlandım ama şimdi potansiyeli artırdık. Devletin verdiği destek de bizi bu noktaya taşıdı" dedi.

"ŞUBE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Hobi Olarak Başladı, Patron Oldu: Önce Müşteri Bulamıyordu, Şimdi Yeni Şubeler Açacak - Resim : 3

Eski kapı ve dolapları müşterilerin talep ettiği renklere boyadıklarını aktaran Biçer, çevre illerden ve yurt dışından da olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. "Çalışmalarımızı görenler ‘buraya da gelin’ diyor. Bu da bizi motive ediyor. Allah kısmet ederse başka illerde şube açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Alışverişte Yeni Dönem: Pazar Günleri Market Alışverişi Tarih Oluyor! "Pilot Bölgelerde Başlayabilir"Alışverişte Yeni Dönem: Pazar Günleri Market Alışverişi Tarih Oluyor! "Pilot Bölgelerde Başlayabilir"Ekonomi

Baba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat EdiyorBaba Mesleğini Bıraktı, Yeni İşe Atıldı: Çocuk Gibi Büyütüyor, Yaz Kış Demeden Hasat EdiyorEkonomi

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Fenerbahçe’den Kerem Sonrası Bir Bomba Transfer Daha! 90 Milyon Euroluk Yıldız Gece Yarısı İstanbul’a İniş Yaptı: Anlaşma Tamam, Hayırlı Olsun 90 Milyon Euroluk Yıldız İstanbul’da
Gümüş 13 Yılın Zirvesinde: Yatırımcıların Yeni Gözdesi... Gümüş 13 Yılın Zirvesinde
Barış Alper’den Dursun Özbek’e Ağır İtham! İpler Tamamen Koptu: Açtı Ağzını Yumdu Gözünü Yönetime Olay Sözler! İpler Tamamen Koptu
Alışverişte Yeni Dönem: Pazar Günleri Market Alışverişi Tarih Oluyor! "Pilot Bölgelerde Başlayabilir" Alışverişte Yeni Dönem: Pazar Günleri Market Alışverişi Tarih Oluyor "Pilot Bölgelerde Başlayabilir"
ÇOK OKUNANLAR
Transferi Arapsaçına Dönmüştü! Galatasaray'dan Barış Alper İçin Flaş Karar: Dursun Özbek Derhal Talimat Verdi Galatasaray'dan Flaş Karar! Talimat Verildi
Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu: 'Süreç' Komisyonundan Ekonomiye... Cem Küçük'ten AKP'ye Salvolar! Sözlerini Duyan Şoke Oldu
Kerem Transferi Sonrası Dursun Özbek’ten Flaş Hamle! Galatasaray’ın Kalesi Artık O Eski Fenerbahçeliye Emanet Olacak Galatasaray'ın Kalesi Fenerbahçeliye Emanet
Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem: Şehir Yerle Bir Oldu, Yüzlerce Ölü, Binlerce Yaralı Var Afganistan'da 6 Büyüklüğünde Deprem
Ev Sahibi Ve Kiracılara Kötü Haber: Rayiç Bedellere Dev Zam! AKP’li İsim Bili Dayanamayıp İsyan Etti Rayiç Bedellere Dev Zam