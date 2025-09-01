Hobi Olarak Başladı, Patron Oldu: Önce Müşteri Bulamıyordu, Şimdi Yeni Şubeler Açacak

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Adana’da evinde hobi amaçlı başladığı ahşap boyamacılığını zamanla mesleğe dönüştüren 34 yaşındaki Oğuz Biçer, bugün 500 metrekarelik atölyesinde 10 kişiye istihdam sağlıyor. Eski dolap ve kapıları tamir edip renklendirerek yeniden kullanıma kazandıran Biçer, ilk zamanlarda müşteri bulmakta zorlandığını ancak bugün işini büyütme planları yaptığını söyledi.

HOBİ OLARAK BAŞLADI PATRON OLDU

Seyhan ilçesinde yaşayan Biçer, yıllar önce hobi amacıyla evinde eski mobilyaları yenilemeye başladı. Zamanla kendini geliştirerek 9 yıl önce Yeşilyurt Mahallesi’nde 10 metrekarelik küçük bir atölye açtı. Burada ilk müşterilerini ağırlayan Biçer, artan taleplerin ardından KOSGEB desteğiyle geçen yıl Tellidere Mahallesi’nde 500 metrekarelik modern bir atölye kurdu.

10 KİŞİYE İŞ İMKANI SAĞLADI

Ahşap ürünleri onarıp yeniden kullanılabilir hale getirdiklerini anlatan Biçer, bugün yanında çalışan 10 kişiyle birlikte üretim yaptıklarını belirtti. Boya ve tamir işinin zorluklarına rağmen işini severek yaptığını dile getiren Biçer, "Bu iş hem en büyük zevkim hem de hayalim. Başlarda müşteri bulmakta çok zorlandım ama şimdi potansiyeli artırdık. Devletin verdiği destek de bizi bu noktaya taşıdı" dedi.

"ŞUBE AÇMAYI DÜŞÜNÜYORUM"

Eski kapı ve dolapları müşterilerin talep ettiği renklere boyadıklarını aktaran Biçer, çevre illerden ve yurt dışından da olumlu geri dönüşler aldığını söyledi. "Çalışmalarımızı görenler ‘buraya da gelin’ diyor. Bu da bizi motive ediyor. Allah kısmet ederse başka illerde şube açmayı düşünüyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA