Milyonlarca Telefonda Aynı Anda Siren Çalacak! Acil Durum Bildirimi İçin Tarih Netleşti

İngiltere’de her yıl test amaçlı yapılan acil durum bildirimi bu yıl da tekrarlanacak. Milyonlarca cep telefonuna gönderilecek uyarı kapsamında cihazlar hem titreyecek hem de siren sesi çıkaracak. Tarihi netleşen tatbikatta vatandaşlara sadece test amaçlı bir mesaj gönderilecek.

AFAD TARAFINDAN TEST EDİLEN SİSTEME BENZİYOR

Dünyada yaşanan doğal afetlere karşı birçok ülke erken uyarı sistemleri geliştiriyor. Türkiye’de AFAD tarafından test edilen sistemin benzeri, İngiltere’de de 2023’ten bu yana uygulanıyor. İlk testte beklenmedik şekilde milyonlarca telefonun aynı anda alarm vermesi, kullanıcıların paniğe kapılmasına yol açmıştı.

İkinci büyük tatbikat ise 7 Eylül Pazar günü saat 15.00’te gerçekleştirilecek. 4G ve 5G şebekesine bağlı telefonlar yaklaşık 10 saniye boyunca siren sesi çıkarıp titreyecek. Ekranlara bunun sadece bir deneme olduğuna dair mesaj da yansıyacak.

GERÇEK UYARILARDA KULLANILMIŞTI

Bu sistem bugüne kadar beş kez gerçek acil durumlarda devreye girdi. Ocak ayında Eowyn fırtınası sırasında İskoçya ve Kuzey İrlanda’da vatandaşlara bildirim gönderilmiş, Aralık 2023’te ise torm Darragh nedeniyle Galler ve İngiltere’nin güneybatısında 3,5 milyon kişi uyarılmıştı.

Sistem ayrıca daha dar kapsamlı uyarılar için de kullanılabiliyor. Şubat 2024’te Plymouth’ta bulunan 500 kilogramlık patlamamış İkinci Dünya Savaşı bombası nedeniyle yaklaşık 50 bin telefona bildirim gönderilmişti. Yine Cumbria’daki sel felaketinde 15 bin, bu yıl Ocak ayında Leicestershire’daki taşkında ise 10 bin telefon alarm aldı.

TELEVİZYON VE RADYO İLE DESTEKLENECEK

Yetkililer, tatbikatla birlikte sistemin olası afetlere karşı daha etkin kullanılmasını amaçlıyor. Telefonların yanı sıra televizyon, radyo ve yerel duyurular da aynı anda devreye girecek.

KULLANICILAR KAPATABİLİR

Dileyen kullanıcılar, telefonlarındaki bu uyarı sistemini kapatma seçeneğine de sahip.

iPhone için: Ayarlar → Bildirimler → En alt bölüm → “Ciddi uyarılar” ve “Aşırı uyarılar” kapatılabilir.

Android için: Ayarlarda “Acil durum uyarıları” bölümünden ilgili seçenekler devre dışı bırakılabilir.

Kaynak: Haber Merkezi