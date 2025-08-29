Telefonunu Böyle Şarj Edenler Yandı: Uzmanlar Uyardı! Büyük Tehlike Kapıda

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olsa da, onları şarj etme şeklimiz ciddi riskler taşıyabiliyor. Uzmanlar, şarj sırasında yapılan bazı basit hataların aşırı ısınmaya ve hatta yangına neden olabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

"CİDDİ YANGIN RİSKİ VAR"

İngiltere merkezli bir elektrik tesisat şirketinin direktörü James Harrison, telefon şarj cihazlarının yanlış kullanıldığında büyük tehlike oluşturabileceğini söyledi. Harrison, "Şarj cihazınız zararsız görünebilir ama özellikle sıcak havalarda arızalı ya da yanlış kullanıldığında ciddi yangın riski taşır" ifadelerini kullandı.

GECE BOYUNCA ŞARJDA BIRAKMAYIN

Uzman, kullanıcıların en sık yaptığı hatalardan birinin telefonlarını gece boyunca şarjda bırakmak olduğunu belirtti. Ayrıca şarj edilmeyen adaptörün prizde takılı kalmaması gerektiğini de vurguladı. "Basit önlemler birçok riski engeller ve gönül rahatlığı sağlar" dedi.

YUMUŞAK YÜZEYLERE KOYMAYIN

Harrison, şarj edilen telefonların yastık, yatak ya da kanepe gibi yumuşak yüzeylere bırakılmaması gerektiğini söyledi. Bu tür yüzeylerin ısıyı hapsettiğini, cihazın hava akışını kısıtladığını ve aşırı ısınmaya yol açabileceğini belirtti.

UCUZ VE HASARLI ŞARJ CİHAZLARI TEHLİKE YARATIYOR

Ucuz şarj cihazlarının gerekli güvenlik özelliklerinden yoksun olduğuna dikkat çeken uzman, bu ürünlerin elektrik arızalarına ve yangınlara sebep olabileceğini ifade etti.

Ayrıca kablosu aşınmış ya da fişi gevşek şarj cihazlarının kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söyledi:

"Bu tür arızalar kısa devreye yol açar ve büyük risk taşır."

SICAK HAVALARDA EKSTRA DİKKAT

Harrison, yüksek sıcaklıkların da şarj cihazlarını zorladığını vurguladı.

"Isı, cihazın içindeki elektrik bileşenlerini aşırı ısıtarak kıvılcım ya da yangına yol açabilir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi