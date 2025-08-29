Telefonunu Böyle Şarj Edenler Yandı: Uzmanlar Uyardı! Büyük Tehlike Kapıda

Telefonunuzu şarj ederken farkında olmadan büyük bir risk alıyor olabilirsiniz. Uzmanlar, milyonlarca kişinin yaptığı yaygın hataların cihazı aşırı ısıtarak yangına bile yol açabileceği konusunda uyardı.

Telefonunu Böyle Şarj Edenler Yandı: Uzmanlar Uyardı! Büyük Tehlike Kapıda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akıllı telefonlar hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olsa da, onları şarj etme şeklimiz ciddi riskler taşıyabiliyor. Uzmanlar, şarj sırasında yapılan bazı basit hataların aşırı ısınmaya ve hatta yangına neden olabileceği konusunda kullanıcıları uyardı.

"CİDDİ YANGIN RİSKİ VAR"

İngiltere merkezli bir elektrik tesisat şirketinin direktörü James Harrison, telefon şarj cihazlarının yanlış kullanıldığında büyük tehlike oluşturabileceğini söyledi. Harrison, "Şarj cihazınız zararsız görünebilir ama özellikle sıcak havalarda arızalı ya da yanlış kullanıldığında ciddi yangın riski taşır" ifadelerini kullandı.

Telefonunu Böyle Şarj Edenler Yandı: Uzmanlar Uyardı! Büyük Tehlike Kapıda - Resim : 1

GECE BOYUNCA ŞARJDA BIRAKMAYIN

Uzman, kullanıcıların en sık yaptığı hatalardan birinin telefonlarını gece boyunca şarjda bırakmak olduğunu belirtti. Ayrıca şarj edilmeyen adaptörün prizde takılı kalmaması gerektiğini de vurguladı. "Basit önlemler birçok riski engeller ve gönül rahatlığı sağlar" dedi.

YUMUŞAK YÜZEYLERE KOYMAYIN

Harrison, şarj edilen telefonların yastık, yatak ya da kanepe gibi yumuşak yüzeylere bırakılmaması gerektiğini söyledi. Bu tür yüzeylerin ısıyı hapsettiğini, cihazın hava akışını kısıtladığını ve aşırı ısınmaya yol açabileceğini belirtti.

UCUZ VE HASARLI ŞARJ CİHAZLARI TEHLİKE YARATIYOR

Ucuz şarj cihazlarının gerekli güvenlik özelliklerinden yoksun olduğuna dikkat çeken uzman, bu ürünlerin elektrik arızalarına ve yangınlara sebep olabileceğini ifade etti.

Ayrıca kablosu aşınmış ya da fişi gevşek şarj cihazlarının kesinlikle kullanılmaması gerektiğini söyledi:

"Bu tür arızalar kısa devreye yol açar ve büyük risk taşır."

Telefonunu Böyle Şarj Edenler Yandı: Uzmanlar Uyardı! Büyük Tehlike Kapıda - Resim : 2

SICAK HAVALARDA EKSTRA DİKKAT

Harrison, yüksek sıcaklıkların da şarj cihazlarını zorladığını vurguladı.

"Isı, cihazın içindeki elektrik bileşenlerini aşırı ısıtarak kıvılcım ya da yangına yol açabilir" dedi.

İçmeden Önce Bir Kez Daha Düşünün! Bu İçecekler Kel Yapıyorİçmeden Önce Bir Kez Daha Düşünün! Bu İçecekler Kel YapıyorYaşam

10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti Olacak10 Yıl İçinde Yıldızı Parlayacak Meslekler Belli Oldu: Bu Meslekler Geleceğin Altın Bileti OlacakEkonomi

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Cep Telefonu Telefon
İçmeden Önce Bir Kez Daha Düşünün! Bu İçecekler Kel Yapıyor İçmeden Önce Bir Kez Daha Düşünün! Bu İçecekler Kel Yapıyor
Ali Koç Bu Sefer Başını Duvarlara Vuracak: Benfica'dan Kerem Aktürkoğlu Vetosu! Satmaktan Vazgeçtiler Fenerbahçe'ye Kerem Darbesi!
Bu Yiyecekleri Sakın Airfryer’da Pişirmeyin! Hem Sağlığı Hem Cihazı Bozuyor Bu Yiyecekleri Sakın Airfryer’da Pişirmeyin! Hem Sağlığı Hem Cihazı Bozuyor
Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet! Yann Sommer Transferi Hayırlı Uğurlu Olsun Süper Lig Devinin Kalesi Artık Ona Emanet
ÇOK OKUNANLAR
Avrupa'da Buruk Hafta! UEFA Ülke Puanı Güncellendi! Bakın Türkiye Kaçıncı Sırada? UEFA Ülke Puanı Sıralaması Güncellendi
Mehmet Ali Erbil Altıncı Evliliğini Yaptı! Nikah Biter Bitmez Gülseren Ceylan'dan Flaş Hamle Evlilik Sonrası Flaş Hamle
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho'ya Ödeyeceği Tazminat Belli Oldu! 'Ölüm' Sözleşmesinde Dudak Uçuklatan Rakam... Fenerbahçe'nin Ödeyeceği Tazminat Dudak Uçuklattı
CHP İstanbul Seçimi İçin İddianame Hazırlandı: 10 İsim Hakkında Hapis Talebi CHP'li 10 İsmin Hapsi İsteniyor
Fenerbahçe Jose Mourinho İle Yollarını Ayırdı Jose Mourinho Defteri Kapandı