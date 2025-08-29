İçmeden Önce Bir Kez Daha Düşünün! Bu İçecekler Kel Yapıyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Saç dökülmesinin arkasında sadece genetik faktörler ya da stres olmayabilir. Günlük yaşamda tükettiğimiz bazı içecekler de bu süreci hızlandırıyor. Portekizli bilim insanlarının yaptığı araştırma, özellikle şekerli ve gazlı içecekleri sık tüketen genç erkeklerde saç kaybı riskinin belirgin şekilde arttığını ortaya koydu.

ŞEKERLİ İÇECEKLER SAÇLARI TEHDİT EDİYOR

Porto Üniversitesi’nde yapılan araştırmada, özellikle genç erkeklerde şekerli ve gazlı içeceklerin saç dökülmesini hızlandırabileceği ortaya kondu. 2023’te yapılan bir çalışmaya dayandırılan analizde, haftada 11 kutu (yaklaşık 3,5 litre) şekerli içecek tüketenlerde saç kaybının daha fazla görüldüğü vurgulandı.

BESLENME KRİTİK ROL OYNUYOR

Bilim insanları, saç sağlığında beslenmenin kritik bir rol oynadığını ve D vitamini ile demir eksikliğinin saç dökülmesini artırabileceğini belirtti. Ayrıca alkol ve gazlı içeceklerin sınırlandırılmasının saçların korunmasına yardımcı olabileceği ifade edildi.

SEBEBİ SEBUM FAZLALIĞI

Uzmanlara göre bu tür içecekler, saç ve cildi nemlendiren sebum adlı yağlı maddenin aşırı üretimini tetikleyebiliyor. Sebum fazlalığı ise saç derisinde tahriş ve iltihaplanmaya yol açarak dökülmeyi hızlandırıyor.

SAÇ DÖKÜLMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN NE YAPMAK GEREK?

1. Beslenmeye Dikkat Et

Protein: Saçın ana yapı taşı keratindir; yumurta, balık, tavuk, baklagiller proteinden zengindir.

Demir ve Çinko: Mercimek, ıspanak, kırmızı et, kabak çekirdeği saç sağlığı için önemlidir.

Biyotin ve D vitamini: Badem, ceviz, avokado, yumurta sarısı ve güneş ışığı biyotin ve D vitamini sağlar. Eksikliği saç dökülmesini artırabilir.



2. Stres Yönetimi

Yoğun stres saç dökülmesini tetikler. Düzenli uyku, meditasyon, yoga veya yürüyüş gibi aktiviteler saç sağlığına destek olur.

3. Saç Derisine Doğru Bakım

Sert şampuanlardan kaçınılmalı, sülfatsız ve doğal içerikli şampuanlar tercih edilmeli.

Saçı çok sıcak suyla yıkamak yerine ılık su kullanılmalı.

Haftada 1–2 kez doğal yağlarla (hindistancevizi yağı, argan yağı, jojoba yağı) masaj yapılabilir.



4. Isı ve Kimyasaldan Uzak Dur

Fön, düzleştirici, boya ve kimyasal işlemler saç köklerini zayıflatır. Mümkün olduğunca azaltılmalı.

5. Sağlık Kontrolleri

Tiroid sorunları, hormon dengesizlikleri veya vitamin eksiklikleri saç dökülmesine yol açabilir.

Kan testi ile eksiklikler belirlenip doktor tavsiyesiyle takviye alınmalı.



6. Uzman Desteği

Eğer dökülme çok yoğun ve uzun süredir devam ediyorsa, dermatolog veya trikoloji uzmanına başvurmak gerekir. Gerekirse medikal tedavi (PRP, mezoterapi, lazer tedavisi vb.) uygulanabilir.

Kaynak: Haber Merkezi