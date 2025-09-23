Çalınan Motosiklet Polis Ekiplerince Bulundu, Şüpheli Tutuklandı

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesinde motosikleti çalınan bir vatandaşın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, kısa sürede motosikleti buldu. Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çalınan Motosiklet Polis Ekiplerince Bulundu, Şüpheli Tutuklandı
Atatürk Mahallesi’nde yaşanan olayda, E.D. isimli vatandaş motosikletini bıraktığı yerde bulamayınca durumu Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, motosikleti F.Y. isimli şahsın çaldığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sonucunda motosiklet bulunurken, zanlı da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

