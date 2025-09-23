Çalınan Motosiklet Polis Ekiplerince Bulundu, Şüpheli Tutuklandı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Atatürk Mahallesi’nde yaşanan olayda, E.D. isimli vatandaş motosikletini bıraktığı yerde bulamayınca durumu Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi.

İhbarın ardından bölgede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, motosikleti F.Y. isimli şahsın çaldığını tespit etti. Şüpheliyi yakalamak için başlatılan çalışma sonucunda motosiklet bulunurken, zanlı da ekipler tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.Y., çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA