Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi

Yalova’daki evinin terasından 'düştüğü' iddia edilen arabesk müziğin sevilen ismi Güllü’nün ölümündeki sır perdesi aralanıyor mu? 'Cinayet mi, kaza mı?' tartışmaları devam ederken kızı Tuyan Ülkem'in annesinin cenazesinde dediği 'Abim attı' iddiası şüpheleri artırdı.

GERÇEK GÜNDEM/ BARAN ŞENEL

'Güllü' adıyla tanınan arabesk müziğin sevilen ismi Gül Tut'un 26 Eylül'de Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki evinin terasından 'düşerek' hayatını kaybettiği iddia edildi. Güllü'nün hayatını kaybetmesine ilişkin odada bulunan kızı Tuyan Ülkem, Yalova’da savcılığa ifade verdi.

Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi - Resim : 1
Güllü'nün düştüğü ifade edilen evi


Ülkem, annesinin olaydan önce odasına geldiğini belirterek şunları anlattı:

"Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra odamıza geldi ve roman havası oynamaya başladı annem. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü. Sultan ile birlikte hemen aşağıya indik. Aşağıya indiğimizde annem yerde yatıyordu, olayla ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim.

Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi - Resim : 2
Ünlü sanatçı Güllü


DİKKAT ÇEKEN KAMERA GÖRÜNTÜLERİ

Fakat daha sonradan ortaya çıkan evin iç güvenlik kamera görüntüleri akılları karıştırdı. Kamera görüntülerinde gece yarısı lavabodan çıkan ünlü şarkıcı kızının odasına yöneliyor. O sırada kamera tarafından bir müzik sesinin kaydedilmemesi ise dikkat çekiyor. Daha sonra birkaç tıkırtı ve 'Ay' sesi...

Ortaya çıkan görüntülerin ifadelerle çelişesi dosyayı şüpheli hale getirdi. Sosyal medyada 'Bu bir kaza olmayabilir mi?' tartışmaları başladı.

Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi - Resim : 3
Güllü'nün kaydedilen son görüntüsü

'ABİM ATTI' MI DEDİ?

Tüm bu soru işaretlerinin ardından Güllü'nün cenazesinde de dikkat çeken anlar yaşandı. Güllü'nün kızı Tuyan Ülkem'in annesinin tabutu başında, 'Abim attı' sözleri zaten şüpheli olan bu ölümün daha da şüpheli hale gelmesine yol açtı.

Güllü'nün Ölümündeki Şüpheler Artıyor: Müzik Sesi Yoktu, Kızı 'Abim Attı' Dedi - Resim : 4

Öte yandan Güllü'nün hayatını kaybetmeden yalnızca bir gün önce kaydedilen görüntüsü de çok konuşuldu. Görüntülerde Güllü'nün evine şifreli bir kapı sistemi ve ses kaydı da yapabilen güvenlik kamera sistemi taktırdığı yer alıyor. Güllü ise "Furkan kardeşim şifreli kapı taktı. Artık kendimi çok daha güvende hissediyorum" diyordu.

Güllü'nün şüpheli ölümündeki soru işaretleri her geçen gün artarken, savcılığın soruşturması devam ediyor.

