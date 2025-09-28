Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Muhalefete Yeni Anayasa İçin Tarihi Çağrı: 'Gelin Ülkemize Kazandıralım'

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kanal 7’de katıldığı Başkent Kulisi programında hem iç hem dış siyasete dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın uluslararası platformlardaki etkisine dikkat çekerek, “Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her ortamda gösterilen saygı, Türkiye’nin uluslararası alandaki etkinliğinin de bir göstergesi” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

"DÜNYANIN EN TECRÜBELİ LİDERLERİNDEN BİRİ”

Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki temaslarını değerlendirerek, görüşmelerin oldukça verimli geçtiğini ve Türkiye’nin küresel arenada saygı gören bir ülke konumunda olduğunu ifade etti.

“MİLLİ KONULARDA DESTEK ŞART”

Muhalefetin dış ilişkilerdeki söylemlerini eleştiren Yılmaz, özellikle uluslararası konularda daha yapıcı bir duruş beklediklerini belirtti. Yılmaz “Muhalefet olabilirsiniz ama milli konularda ülkenin liderine güç vermek gerekir. İç politikaya taşınan yabancı söylemler Türkiye’ye zarar verir” dedi.

F-35 VE F-16 GÖRÜŞMELERİ

ABD ile yapılan F-35 ve F-16 görüşmelerine de değinen Yılmaz, konuların pozitif bir çerçevede ele alındığını, ilerleyen süreçte iki ülkenin karşılıklı menfaatleri doğrultusunda adımlar atılacağını belirtti.

BM’DE GAZZE ZİRVESİ

BM Genel Kurulu çerçevesinde düzenlenen Gazze toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın duruşuna da değinen Yılmaz, İsrail’in politikalarına karşı en net tepkiyi Türkiye’nin verdiğini belirtti.

Yılmaz “Zirve adeta Filistin zirvesi gibiydi. Erdoğan, bu konuda en güçlü lider olarak öne çıktı. Trump’la yan yana oturması da bu etkinliğin sembollerindendi” dedi.

ORTA VADELİ PROGRAM VE ENFLASYON

Orta Vadeli Program’daki güncellemenin olağan bir revizyon olduğunu belirten Yılmaz, yıl sonu için enflasyon tahmininin yüzde 30 seviyelerinde olduğunu, 2027 itibarıyla tek haneli enflasyon hedeflediklerini söyledi.

“ARZ ARTIRILACAK”

Yılmaz, kira fiyatlarındaki yüksekliğe karşı yeni konut projelerinin hazırlandığını ifade etti. Afetlere dayanıklı, enerji verimli ve uygun maliyetli konutlarla piyasada denge sağlanmasının amaçlandığını açıkladı.

“BU İÇ İHTİLAF CHP’YE AİT”

CHP’li belediyelere yönelik soruşturmalara ilişkin soruları yanıtlayan Yılmaz, bu sürecin iktidar kaynaklı değil, CHP içindeki iddialarla başlayan yargı süreçleri olduğunu söyledi.

Yılmaz "Kongre süreçlerinde özellikle şaibe yapıldığını düşünenler, birtakım delegelerin parayla, işe yerleştirilerek, birtakım vaatlerle yönlendirildiğini, buraya müdahale edildiğini düşünen CHP'liler var. Mahkemeler hukuki çerçeve içinde değerlendirmelerini yapıyorlar. Biz, bu kavganın bir tarafı değiliz." ifadelerini kullandı.

PROVOKASYONLARA DİKKAT

TBMM’de kurulan Terörsüz Türkiye Komisyonu hakkında da konuşan Yılmaz, bu sürecin Türkiye’nin demokrasi ve refah seviyesini artıracağını belirtti. Silah bırakma sürecine yönelik provokasyonların olabileceğini ifade ederek tüm taraflara sağduyu çağrısı yaptı.

YENİ ANAYASA MESAJI

Yeni anayasa süreciyle ilgili de konuşan Yılmaz, Meclis’te tüm partilerin katkısıyla daha sade ve gelecek odaklı bir anayasanın hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Yılmaz “Türkiye Yüzyılı’nda milletimiz yeni ve sivil bir anayasayı hak ediyor. Muhalefeti de bu sürece katkı vermeye davet ediyoruz” diye konuştu.

Yılmaz, "Meclis çatısı altında bütün partilerin katkısıyla, en geniş mutabakatla Türkiye'nin bunu başarması lazım. Muhalefete de çağrı yapıyoruz, gelin siz de tekliflerinizi, perspektifinizi ortaya koyun. En geniş mutabakatla yeni bir anayasayı ülkemize kazandıralım. Türkiye Yüzyılı'nda milletimiz bunu hak ediyor diye inanıyorum" dedi.

Kaynak: AA