‘Arabesk Kraliçesi’ Güllü’nün Şarkıları Mirasçılarına Servet Kazandırdı

Arabesk müziğinin sevilen ismi Gül Tut, sahne adıyla bilinen "Güllü", 26 Eylül günü Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki apartman dairesinin altıncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Ani ölümü sanat camiasında ve sevenleri arasında büyük bir şok ve üzüntü yarattı.

SANAT DÜNYASI YASTA

1990’lı yıllarda arabesk müziğe damga vuran Güllü, geride bıraktığı eserleriyle Türkiye müzik tarihinde önemli bir yere sahipti. Vefatının ardından, sanatçının klasikleşmiş parçaları dijital platformlarda yeniden ilgi görmeye başladı. Pek çok hayranı, anısını yaşatmak için Güllü’nün şarkılarına yöneldi.

DİJİTAL PLATFORMLARDA BÜYÜK YÜKSELİŞ

Spotify, Apple Music ve YouTube Music gibi popüler müzik servislerinde Güllü'nün parçaları yoğun ilgi gördü. Sanatçının "Sabah Olmadan", "Ödüm Kopuyor", "Kopamam Senden", "Değmezmiş Sana" ve "Her Şeyim Oldun" adlı beş şarkısı, kısa sürede Türkiye listelerinde üst sıralara tırmandı. Milyonlarca dinlemeye ulaşan eserler, sanatçının ölümünün ardından yeniden popülerlik kazandı.

TELİF GELİRLERİ MİRASÇILARINA GİDECEK

Güllü'nün dijital platformlardaki yükselen dinlenme sayısı, ciddi miktarda telif geliri anlamına geliyor. Bu gelirlerin, sanatçının yasal varisleri olan kızı ve oğluna aktarılacağı öğrenildi. Güllü’nün eserleri, ölümünün ardından bile ailesine maddi anlamda destek olmaya devam edecek.