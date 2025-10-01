Kalbinin Tek Sahibini Bulmuştu! Taze Gelin Adayı İrem Derici Söz Tarihini Açıkladı
Kısa süre önce arkadaşının düğününde sevgilisi Melik Kunukcu’dan evlilik teklifi alan ünlü şarkıcı İrem Derici, sevenlerine söz tarihi duyurdu. Ünlü şarkıcı ve müstakbel eşinin aileleri ne zaman tanışacak? İşte heyecanla beklenen o tarih…
Dobra çıkışları ve birbirinden hareketli videoları ile dikkat çeken ünlü şarkıcı İrem Derici, 13 Ağustos’ta DJ sevgilisi Melih Kunukcu’nun sürpriz evlenme teklifine ‘Evet’ diyerek mutluluğunu hayranlarıyla paylaşmıştı.
'SONSUZA DEK EVET'
Melih Kunukçu, sahnede diz çökerek İrem Derici'ye evlenme teklif etmiş, ünlü şarkıcı ise "Hayatımın en büyük şokunu yaşıyorum. Sonsuza kadar evet!" sözleriyle yanıt vermişti.
ARKADAŞ DÜĞÜNÜNDE EVLİLİK SÜRPRİZİ
Arkadaşları Burak Bulut ile Eda Sakız’ın düğünündeki özel teklif sonrasında gözler çiftin düğün hazırlıklarına çevrilmişti.
SÖZ TARİHİ 8 EKİM
Ünlü sanatçı 8 Ekim'de aile arasında sade bir törenle sözlerinin kesileceğini açıkladı. Derici paylaşımına "Analar tanışsın" notunu düştü.
AYRILDIKLARI İDDİA EDİLMİŞTİ
Ünlü çiftin geçtiğimiz ay ayrıldığı öne sürülmüştü. Çiftin yakınlarından öğrenilen bilgiye göre fikir ayrılıkları nedeniyle ilişkilerini gözden geçirmeye karar verdikleri belirtilmişti.
İrem Derici bu süreçte "Şu anda ne olduğumuz belli değil açıkçası, bir havada durumumuz var. Biraz birbirimizi rahat bırakalım dedik” açıklamasını yapmıştı.
