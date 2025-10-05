Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi Edin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Havaların giderek soğumasıyla birlikte insanlar daha fazla vakti kapalı ve kuru ortamlarda geçirmeye başladı. Bu durum, bağışıklık sistemini zayıflatarak çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Erim, güçlü bir bağışıklık için sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel koşul olduğunu vurguladı.

“Günlerin kısalması ve havaların soğumasıyla D vitamini eksikliği de görülebiliyor. D vitamininin ana kaynağı güneş. Ancak maalesef gün ışığını çok fazla alamıyoruz. Bu yüzden D vitamini açısından zengin besinleri tüketebiliriz” diyen Dr. Erim, bu dönemde özellikle vitamin ve mineral desteğine dikkat çekti.

D vitamini bulunan besinlerden biri de balıktır

D VİTAMİNİ DEPOSU ÜRÜNLER

D vitamininin vücut direncinde önemli rol oynadığını hatırlatan Dr. Erim, bu vitamini doğal yollarla almanın yollarını da paylaştı: Dr, Erim, “Bunlar arasında yağlı balıklar öne çıkıyor. Ayrıca somon, hamsi gibi yağlı balıklar Omega3 yağ asitleri açısından da zengindir. Haftada 2-3 gün tüketimini öneriyoruz. Bunlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemlidir. Yumurta sarısı da önemli D vitamini içeriğine sahiptir” dedi.

C VİTAMİNİ İLE BAĞIŞIKLIĞINIZI DESTEKLEYİN

C vitamini içeren besinlerin güçlü antioksidan etkisiyle öne çıktığını belirten Dr. Erim, şu bilgileri verdi:

“Vücudun bağışıklığı için önemlidir. Turunçgiller başta olmak üzere bütün kış sebze ve meyvelerinde bol miktarda bulunmaktadır. Posa açısından da zenginler. Posa bağırsak sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Bağışıklık hücrelerinin birçoğu bağırsaklarda bulunuyor. Bunun için de sağlıklı olmaları oldukça önemlidir. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu gibi bitkisel çaylar da tüketilebilir.”

Soğan ve sarımsak doğal antibakteriyel özelliklerine sahip besinlerdir

DOĞAL ANTİBİYOTİKLER: SOĞAN VE SARIMSAK

Soğan ve sarımsak gibi besinlerin doğal antibakteriyel özelliklerine dikkat çeken Dr. Erim, bu gıdaların kış sofralarında mutlaka yer alması gerektiğini belirtti. Erim, “Türk mutfağında soğan ve sarımsağın önemli yeri var. Sarımsak da önemli bir doğal antioksidandır. Antibakteriyel özellikleri var, doğal antibiyotiktir. Akşam yemeklerimizde çorbaların içine soğan sarımsak ekleyerek de bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz” dedi.

Kaynak: İHA