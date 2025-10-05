Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi Edin

Dr. Burak Erim, bağışıklık sistemini güçlü tutmanın en etkili yollarından birinin doğru beslenme olduğunu vurguladı. Güneş ışığının azaldığı dönemlerde D vitamini eksikliğinin sık görüldüğünü belirten Dr. Erim, bu durumun besinlerle dengelenebileceğini ifade etti. “Özellikle haftada 2-3 gün yağlı balık tüketimini öneriyoruz” dedi.

Son Güncelleme:
Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi Edin
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Havaların giderek soğumasıyla birlikte insanlar daha fazla vakti kapalı ve kuru ortamlarda geçirmeye başladı. Bu durum, bağışıklık sistemini zayıflatarak çeşitli hastalıkların ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor. Beslenme ve Diyetetik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Burak Erim, güçlü bir bağışıklık için sağlıklı ve dengeli beslenmenin temel koşul olduğunu vurguladı.

“Günlerin kısalması ve havaların soğumasıyla D vitamini eksikliği de görülebiliyor. D vitamininin ana kaynağı güneş. Ancak maalesef gün ışığını çok fazla alamıyoruz. Bu yüzden D vitamini açısından zengin besinleri tüketebiliriz” diyen Dr. Erim, bu dönemde özellikle vitamin ve mineral desteğine dikkat çekti.

Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi Edin - Resim : 1
D vitamini bulunan besinlerden biri de balıktır

D VİTAMİNİ DEPOSU ÜRÜNLER

D vitamininin vücut direncinde önemli rol oynadığını hatırlatan Dr. Erim, bu vitamini doğal yollarla almanın yollarını da paylaştı: Dr, Erim, “Bunlar arasında yağlı balıklar öne çıkıyor. Ayrıca somon, hamsi gibi yağlı balıklar Omega3 yağ asitleri açısından da zengindir. Haftada 2-3 gün tüketimini öneriyoruz. Bunlar bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemlidir. Yumurta sarısı da önemli D vitamini içeriğine sahiptir” dedi.

C VİTAMİNİ İLE BAĞIŞIKLIĞINIZI DESTEKLEYİN

C vitamini içeren besinlerin güçlü antioksidan etkisiyle öne çıktığını belirten Dr. Erim, şu bilgileri verdi:
“Vücudun bağışıklığı için önemlidir. Turunçgiller başta olmak üzere bütün kış sebze ve meyvelerinde bol miktarda bulunmaktadır. Posa açısından da zenginler. Posa bağırsak sağlığı açısından da oldukça önemlidir. Bağışıklık hücrelerinin birçoğu bağırsaklarda bulunuyor. Bunun için de sağlıklı olmaları oldukça önemlidir. C vitamini açısından zengin olan kuşburnu gibi bitkisel çaylar da tüketilebilir.”

Güneşi Göremiyorsanız Bu Besinlerle Telafi Edin - Resim : 2
Soğan ve sarımsak doğal antibakteriyel özelliklerine sahip besinlerdir

DOĞAL ANTİBİYOTİKLER: SOĞAN VE SARIMSAK

Soğan ve sarımsak gibi besinlerin doğal antibakteriyel özelliklerine dikkat çeken Dr. Erim, bu gıdaların kış sofralarında mutlaka yer alması gerektiğini belirtti. Erim, “Türk mutfağında soğan ve sarımsağın önemli yeri var. Sarımsak da önemli bir doğal antioksidandır. Antibakteriyel özellikleri var, doğal antibiyotiktir. Akşam yemeklerimizde çorbaların içine soğan sarımsak ekleyerek de bağışıklık sistemini güçlendirebiliriz” dedi.

Antalya'nın Şifa Kaynağı Margoz Üzümünün Hasadı BaşladıAntalya'nın Şifa Kaynağı Margoz Üzümünün Hasadı BaşladıEkonomi
Milano'da Sürpriz Buluşma! Hadise ve Kerem Bürsin Aşk mı Yaşıyor? Lüks Hediye İddialarını AlevlendirdiMilano'da Sürpriz Buluşma! Hadise ve Kerem Bürsin Aşk mı Yaşıyor? Lüks Hediye İddialarını AlevlendirdiMagazin

Kaynak: İHA

Etiketler
D vitamini Beslenme
Son Güncelleme:
Deprem Üstüne Deprem! Fenerbahçe'nin Yıldızı Ederson Aldığı Haberle Yıkıldı: Kadrodan Çıkarıldı Aldığı Haberle Yıkıldı!
Marmara ve Kütahya Depremlerini Önceden Bilmişti! Prof. Dr. Bektaş'tan O Bölgeye Kritik Deprem Uyarısı: 19 Yıldır Sinir Biriktiriyor Prof. Dr. Bektaş'tan Kritik Deprem Uyarısı
Damlaya Damlaya Ev Sahibi Olun! TOKİ'den Konutta 'Yüzyılın' Hamlesi Geliyor: İstanbul'da Bir İlke İmza Atılacak Konutta 'Yüzyılın Hamlesi' Geliyor!
Ali Koç Sonrası Geri Geliyor! Sadettin Saran Müjdeli Haberi Duyurdu Ali Koç Sonrası Geri Geliyor
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Siyasette Tartışma Yaratan Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj: ‘Kimsenin Hasmı Değiliz’ Siyaseti Karıştıran Fotoğraf! Cumhurbaşkanı ile Aynı Karede Yer Alan Mahmut Arıkan’dan Net Mesaj
Güllü’nün Asistanı İlk Kez Konuştu! ‘Tüm Gerçekle Yüzleştim’ Dedi, Olay Gecesini Anlattı 'Tüm Gerçekle Yüzleştim’ ... Şaşırtan Mezarlık İtirafı
Milyonlarca Sürücünün Cebi Yanacak! Meclis'in Gündeminde, Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler