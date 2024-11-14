Efsane Maç İçin Geri Sayım: Mike Tyson ile Jake Paul Maçının Bilet Fiyatları Dudak Uçuklattı

Boks dünyasında merakla beklenen maç için geri sayım başladı. Efsanevi boksör Mike Tyson ve YouTuber Jake Paul, ringde karşı karşıya gelecek. Mücadelenin büyük bir heyecan yaratması beklenirken, bilet fiyatları da gündeme damga vurdu. Tarihin en pahalı biletleri bu maça özel olarak satışa sunuldu.

MIKE TYSON'IN EFSANE KARİYERİ

Boks tarihine adını altın harflerle yazdıran ve ringlerin en hırçın isimlerinden biri olarak bilinen Mike Tyson, 20 yaşındayken Trevor Berbick’i nakavt ederek yalnızca bir zafer kazanmamış, aynı zamanda tarihin en genç ağır sıklet şampiyonu olarak tarihe geçmişti. Kariyerinde toplamda 50 galibiyet alan Tyson, 2005 yılında emekliye ayrılmış; ancak 2020’de bir gösteri maçı için yeniden ringe dönerek milyonları ekran başına toplamıştı. Şimdi, 58 yaşındaki efsane, 80 milyon dolarlık bu maçla bir kez daha tüm dünyanın ilgisini çekiyor.

JAKE PAUL'UN YÜKSELEN BOKS KARİYERİ

YouTube’da 20,8 milyon abonesi ve yaklaşık 7,7 milyar izlenmesiyle geniş bir kitleye ulaşan Jake Paul, 2018 yılında boks dünyasına ilk adımını attı. İlk olarak YouTuber Deji Olatunji’ye karşı amatör bir maç yaparak ringlere çıkan Paul, daha sonra profesyonel kariyerine geçti. 27 yaşındaki Amerikalı boksör, profesyonel olarak çıktığı 11 maçın 10’unu kazandı; bunlardan 7’si nakavtla sonuçlandı. Şubat 2023’te ise Suudi Arabistan’da Britanyalı boksör Tommy Fury’ye karşı ilk ve tek yenilgisini aldı.

TARİHİ MAÇTA REKOR BİLET FİYATLARI

Texas’ta 80 bin kişinin önünde gerçekleştirilecek bu tarihi karşılaşmanın bilet fiyatları da dikkat çekiyor. Ringe iki metre mesafedeki koltukların fiyatı tam 2 milyon dolar olarak belirlendi. Bu VIP bilete sahip olan izleyiciler, aynı zamanda iki boksörle de tanışma fırsatına sahip olacak. VIP biletlerin dışındaki diğer bilet fiyatları ise 10 bin ila 50 bin dolar arasında değişiyor.

Boks tarihinin en pahalı biletlerinin satıldığı bu heyecan dolu karşılaşma, spor ve eğlence dünyasında büyük bir yankı uyandıracak gibi görünüyor.