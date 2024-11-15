Ahmed Kutucu Sakatlığı Nedeniyle Milli Takım Kadrosundan Çıkartıldı
Eyüpspor forması giyen milli futbolcu Ahmed Kutucu, sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı. Kutucu, UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ve Karadağ maçlarında forma giyemeyecek.
Geçtiğimiz hafta Eyüpspor'un Adana Demirspor ile oynadığı müsabakada sol arka adalesinden sakatlık yaşayan milli futbolcunun tedavisi hafta başından itibaren A Milli Takımın Riva'daki kampında sürüyordu.
KADRODAN ÇIKARILDI
Ancak, Ahmed Kutucu'nun sakatlığının A Milli Takımın UEFA Uluslar Ligi maçları sürecinde tam olarak geçmeyeceği tespit edildi.
Bu gelişmenin ardından milli futbolcunun tedavisini kulübünde sürdürmesine karar verilirken, oyuncu kadrodan çıkartıldı.
Kaynak: İHA