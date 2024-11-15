Songül Karlı, Canlı Yayında Fenalaştı: Uğur Arslan'dan Açıklama Geldi

Sunucu Songül Karlı, dün canlı olarak yayınlanan 'Songül ve Uğur ile Sana Değer' programında fenalaştı. Canlı yayında karnından tutan ünlü isim programdan sonra acile gideceğini söyledi.

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Songül Karlı, Canlı Yayında Fenalaştı: Uğur Arslan'dan Açıklama Geldi

Yıllar sonra yine Uğur Arslan ile program sunan ünlü sunucu Songül Karlı, 'Songül ve Uğur ile Sana Değer' programının 64'üncü bölümünde fenalaştı. Karlı'nın stres nedeniyle fenalaştığı iddia edildi. Ünlü sunucu program sırasında, "Dayanıyorum reklama kadar acile gideceğim. Çok kötüyüm" dedi.

Songül Karlı, Canlı Yayında Fenalaştı: Uğur Arslan'dan Açıklama Geldi - Resim : 1

"Dayanabildiğim kadar dayanmak zorundayım" diyen Karlı’nın sakin tavırları dikkat çekti. Ünlü sunucu, dün yaşadığı rahatsızlık sonrası programın bugün yayınlanan 65'inci bölümüne katılamadı.

Songül Karlı, Canlı Yayında Fenalaştı: Uğur Arslan'dan Açıklama Geldi - Resim : 2

Uğur Arslan’dan konuyla ilgili açıklama geldi. Arslan, “Songül burada değil. Songül'ü hastaneye götürdü arkadaşlar. Ani bir mide bağırsak sancısı oluştu. Bir türlü geçiremedik. Şuan doktor kontrolünde” ifadelerini kullandı.

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