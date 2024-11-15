Ahu Tuğba’nın Otopsi Raporu Çıktı! Kızı Ölüm Nedenini Açıkladı

1 Eylül’de Miami’deki evinde kızı tarafından hareketsiz halde bulunan Yeşilçam’ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba’nın ölümü sanat dünyasını yasa boğmuştu.

Ölümünün ardından cenazesi, vasiyeti üzerine Türkiye’ye getirilen Ahu Tuğba’nın ölüm sebebi belli oldu.

“HİPERTANSİYON ÖLÜME NEDEN OLMUŞ”

Tuğba’nın kızı Anjelik Calvin, annesine otopsi yapılmasını kendisi istediğini belirterek şöyle açıkladı: Ölümünden sonra sağ gözünde ve ağzında kan vardı. Otopsi yapılmasını ben istedim. Otopsi sonucu doğal (natural) ölüm olarak rapora geçmiş. Ölüm nedeni Hipertansif Kardiyovasküler hastalık... Tansiyonun yükselmesi sonucu hipertansiyon ölüme neden olmuş.

“ONU DİNLEDİĞİM İÇİN ÇOK PİŞMANIM”

Annesinin son bir hafta zor bir süreç yaşadığını belirten Anjelik “Anne hastaneye gidelim dedim dinlemedi. Onu dinlediğim için çok pişmanım. Damarları kolay bulunmuyordu, o yüzden kıyamadım, götürmek için zorlamadım. Rabbimin takdiri böyleymiş diyorum” dedi.

Kaynak: Magazinsortie