Fulden Uras'tan Üzen Haber! 'Akciğerimin Yüzde 20'sini Kullanamıyorum'

Uzun zaman meme kanseriyle mücadele ederek birçok kez ameliyat olan şarkıcı Fulden Uras, sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Akciğerinin yüzde 20'sini kullanamadığını söyleyen Uras, "Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım" dedi.

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Fulden Uras'tan Üzen Haber! 'Akciğerimin Yüzde 20'sini Kullanamıyorum'

Ünlü şarkıcı Fulden Uras, uzun süredir mücadele ettiği sağlık sorunlarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. "Çok şükür her şey yoluna girmeye başladı" diyen 56 yaşındaki şarkıcı, bir süre daha kontrol altında olması gerektiğini de ekledi.

'ÇOK ZOR BİR DÖNEM ATLATTIM'

Uras, umutlu olduğunu "Bir aya kadar zımba gibi olurum. Akciğerimin yüzde 20'sini kullanamıyorum. Ateşli KOAH teşhisi konuldu. Çok zor bir dönem atlattım. Çok ağır kortizonlar aldım, bugün itibariyle bitti. Her şeyin başı sağlıkmış, bir kere daha anladım" sözleriyle anlattı.

Fulden Uras'tan Üzen Haber! 'Akciğerimin Yüzde 20'sini Kullanamıyorum' - Resim : 1

'DESTEK OLAN HERKESTEN ALLAH RAZI OLSUN'

Ünlü şarkıcı, kendisine destek olanlara minnet duyduğunu ifade ederek, "Bu süreçte desteğini esirgemeyen doktorlarımdan, dostlarımdan ve beni hiç tanımadan dua eden, sağlığımı merak edip soran tüm sevenlerimden Allah, razı olsun" dedi.

Fulden Uras'tan Üzen Haber! 'Akciğerimin Yüzde 20'sini Kullanamıyorum' - Resim : 2

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Fulden Uras apar topar ameliyata alındıFulden Uras apar topar ameliyata alındıMagazin

Kaynak: NTV

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