Sezonun En İddialı Dizisi Başlıyor! Annem Ankara'nın Yayın Tarihi Belli Oldu

Bu sezonun en iddialı dizilerinden olarak gösterilen, Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı "Annem Ankara" dizisinin ilk bölümünün yayın tarihi belli oldu. Kanal D'de yayınlanacak dizi, yayın hayatına 20 Kasım Çarşamba akşamı başlayacak.

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Sezonun En İddialı Dizisi Başlıyor! Annem Ankara'nın Yayın Tarihi Belli Oldu

Yeni sezonda pek çok yeni dizi yayın hayatına başlarken, aralarında en merak edilenlerden biri "Annem Ankara" oldu. 90’lı yılların Ankara’sında bir annenin tek başına yaşam mücadelesini anlatmaya hazırlanan diziden beklentiler büyükken, yayın tarihi de merak konusuydu.

Sezonun En İddialı Dizisi Başlıyor! Annem Ankara'nın Yayın Tarihi Belli Oldu - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; yapım şirketi BKM ile Kanal D yönetimi gün konusunda anlaştı ve ilk bölüm tarihinin 20 Kasım Çarşamba olmasına karar verildi.

Bergüzar Korel ile Mehmet Günsür'ün başrollerini paylaştığı iddialı dizinin rakipleri “Kuruluş Osman”, “Sandık Kokusu”, “Leyla” ve “Sahipsizler” olacak.

Sezonun En İddialı Dizisi Başlıyor! Annem Ankara'nın Yayın Tarihi Belli Oldu - Resim : 2

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