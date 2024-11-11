Dizi Dünyasında Büyük Kriz: Ünlü 6 Dizi Peş Peşe Final Yaptı, 5 Dizi Ertelendi

Televizyon kanalları, yüksek maliyetler ve yetersiz reklam gelirleri nedeniyle art arda final kararları almaya başladı. Yayınlanan dizilerin bölüm başı giderlerinin reklam bütçelerini karşılamaması, altı dizinin ekran yolculuğunun sonlanmasına yol açtı. Ayrıca, birçok yeni proje de beklemeye alındı ve 2025 yılı için planlandı.

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Dizi Dünyasında Büyük Kriz: Ünlü 6 Dizi Peş Peşe Final Yaptı, 5 Dizi Ertelendi

Yeni yayın döneminde birçok iddialı dizi izleyiciyle buluşsa da, reytinglerde beklenen başarıya ulaşamayan projeler peş peşe final yapmaya başladı. Gazeteci Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, geçen sezondan devralınan 17 dizinin yanı sıra, 2 eski ve 4 yeni yapım olmak üzere toplam 6 dizi bu yıl final yaptı.

DİZİLER TEK TEK ERTELENDİ

Artan maliyetler ve düşen reklam bütçeleri, televizyon dünyasında peş peşe final kararlarına yol açtı. Sezon başında umut vaat eden birçok dizi, reyting listelerinde beklentiyi karşılayamayınca yayından kaldırıldı. Mevcut projelerin maliyetlerinin reklam gelirleriyle örtüşmemesi, altı dizinin final yapmasına ve yeni projelerin ertelenmesine neden oldu.

Dizi Dünyasında Büyük Kriz: Ünlü 6 Dizi Peş Peşe Final Yaptı, 5 Dizi Ertelendi - Resim : 1

6 DİZİ FİNAL YAPTI

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın haberine göre, geçen sezondan bu yıla taşınan 17 dizinin yanı sıra, toplamda altı dizi final yaptı. Bunlar arasında “Kör Nokta”, “Kötü Kan”, “Kirli Sepeti”, “Taş Kağıt Makas”, “Güzel Aşklar Diyarı” ve “Karadut” yer aldı. Buna karşın “Arka Sokaklar”, “Gönül Dağı”, “Kuruluş Osman”, “Teşkilat”, “Kızılcık Şerbeti”, “Yalı Çapkını” ve diğer popüler diziler ekran macerasına devam ediyor.

YEDİ YENİ DİZİ HAZIRLIKTA

2025 yılı için hazırlanan yedi yeni dizi projesi sıraya alınırken, yeni yapımların birçoğu yayın günü bekliyor. “Leyla”, “Bir Gece Masalı”, “Deha”, “Siyah Kalp”, “Gizli Bahçe” ve “Kalpazan” gibi yapımlar yarışa katılarak yayındaki dizi sayısını 22’ye çıkardı. “Uzak Şehir”, “Sahipsizler”, “Annem Ankara”, “Şakir Paşa Ailesi” ve diğer diziler ise yakında ekrana gelmeyi planlıyor.

Dizi Dünyasında Büyük Kriz: Ünlü 6 Dizi Peş Peşe Final Yaptı, 5 Dizi Ertelendi - Resim : 2

ERTELENEN PROJELER VE OYUNCU SEÇİMLERİ

Henüz sete çıkmayan projeler için oyuncu görüşmeleri devam ederken, bazı yapımlar 2025’e ertelendi. O3 Medya’nın “Dönüş”, Most Yapım’ın “Halef” kod adlı dizisi, Ay Yapım’ın “İşgal Günlerinde Aşk” ve Mia Yapım’ın “Dava” projeleri kadro kurulumundaki zorluklar nedeniyle ertelendi. Gold Film’in “Çiçekler Açar” dizisi ise yüksek bölüm maliyetleri nedeniyle nisan ayına kaydırıldı.

Televizyon sektöründe maliyet artışlarının ve enflasyonun etkisi hissedilmeye devam ediyor.

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Kaynak: birsenaltuntas.com

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