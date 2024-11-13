Ünlü İsimleri Bir Araya Getirmişti! Gizli Bahçe Dizisi İçin Final Kararı

NOW'da yayınlanan ve başrollerinde Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın yer aldığı Gizli Bahçe dizisi final kararı aldı. Dizi, izleyiciye 6. bölümünde veda edecek.

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Ünlü İsimleri Bir Araya Getirmişti! Gizli Bahçe Dizisi İçin Final Kararı

Başrollerini Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı TMC Film imzalı 'Gizli Bahçe' dizisi reyting rakamları altında kaldı.

Ünlü İsimleri Bir Araya Getirmişti! Gizli Bahçe Dizisi İçin Final Kararı - Resim : 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nazlı ve Demir’in hikayesini konu alan dizinin 6. bölümde final yapacağı öğrenildi.

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Kaynak: Birsen Altuntaş

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