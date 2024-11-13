Ünlü İsimleri Bir Araya Getirmişti! Gizli Bahçe Dizisi İçin Final Kararı
NOW'da yayınlanan ve başrollerinde Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın yer aldığı Gizli Bahçe dizisi final kararı aldı. Dizi, izleyiciye 6. bölümünde veda edecek.
Başrollerini Ebru Şahin ile Murat Yıldırım’ın paylaştığı TMC Film imzalı 'Gizli Bahçe' dizisi reyting rakamları altında kaldı.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Nazlı ve Demir’in hikayesini konu alan dizinin 6. bölümde final yapacağı öğrenildi.
Kaynak: Birsen Altuntaş
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