Olay İddia... O Ses Türkiye'de İlk Jüri Belli Oldu

O Ses Türkiye, uzun bir aradan sonra ekranlara geri dönüyor. Son olarak 2022 yılında seyirci karşısına çıkan programa başvurular başladı. En merak edilen ise jüri koltuğunda kimlerin oturacağıydı. İşte jüri için iddia edilen ilk isim...

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Olay İddia... O Ses Türkiye'de İlk Jüri Belli Oldu

Acun Ilıcalı’nın sunduğu ve jüri koltuğunda Beyazıt Öztürk, Murat Boz, Hadise, Seda Sayan gibi ünlü isimlerin oturduğu O Ses Türkiye’nin yeni tanıtımı yapıldı.

Olay İddia... O Ses Türkiye'de İlk Jüri Belli Oldu - Resim : 1

Yayınlanan fragmanın ardından programın ne zaman başlayacağı da merak konusu oldu. En son 3 yıl önce final yapan yarışma yalnızca yılbaşı akşamları yayınlanıyordu.

Olay İddia... O Ses Türkiye'de İlk Jüri Belli Oldu - Resim : 2

Öte yandan birbirinden yetenekli yarışmacıların şarkılarını seslendireceği programda jüri koltuğunda kimlerin oturacağı da merak konusu oldu. Temiz Magazin'in haberine göre, jüri koltuğunda adı geçen ilk ismin Ajda Pekkan olduğu iddia edildi.

O Ses Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Jüri Koltuğunda Kimler Olacak?O Ses Türkiye Yıllar Sonra Geri Dönüyor: Jüri Koltuğunda Kimler Olacak?Magazin

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