Shiloh, Babasının Soyadını Bıraktığını Gazete İlanıyla Duyurdu

2016'da yollarını ayıran Brad Pitt ile Angelina Jolie'nin kızları Zahara ve Vivienne, babalarının soyadını kullanmayı bırakmıştı. Brad Pitt'e bir darbe de diğer kızı Shiloh'dan gelmiş, 18 yaşında giren genç kız babasının soyadını sildirmek için mahkemeye başvurmuştu. Soyadı değişimi için yasal süreci hala devam eden Shlioh, gazeteye ilan vererek ismini değiştireceğini duyurdu.

Bir zamanlar dünyanın en gözde çifti olan Angelina Jolie ile Brad Pitt'in 2005’te başlayan aşkı, 2016’da olaylı bir şekilde sona ermişti. Jolie, uçak yolculuğu yaptıkları sırada Pitt’in kendisine ve yanlarında bulunan çocuklarından birine şiddet uyguladığını öne sürmüştü.

Maddox, Pax, Zahara, Shiloh, Knox ve Vivienne adında altı çocukları bulunan Angelina Jolie-Brad Pitt ikilisi, çekişmeli boşanmaları bir türlü sonuca bağlanamayınca mahkeme tarafından resmen bekar ilan edilmişti.

İKİ KIZI, SOYADINI REDDETTİ!

'Brangelina'nın evlatlık kızı Zahara, babasının soyadı Pitt'i kullanmayı bırakmıştı. Geçtiğimiz yıl üniversiteye başlayan Zahara, kendini tanıtırken; "Benim adım Zahara Marley Jolie. Los Angeles, Kaliforniya'dan geldim" demişti.

Önceki aylarda ise ikilinin biyolojik kızlarından 15 yaşındaki Vivienne'in de babasının soyadı Pitt'i kullanmaktan vazgeçtiği ortaya çıkmıştı. People'ın haberine göre; Vivienne'in adının, 48 yaşındaki annesi Angelina Jolie'nin yapımcılığını üstlendiği müzikal 'The Outsiders'ın broşüründe Vivienne Jolie olarak yazıldığı öğrenilmişti.

BİR DARBE DE DİĞER KIZINDAN GELDİ

Brad Pitt'e bir darbe de diğer biyolojik kızı Shiloh'dan gelmişti. TMZ'nin haberine göre; haziran ayında 18'inci yaşına giren Shiloh Jolie-Pitt, babasının soyadını yasal olarak sildirmek için mahkemeye başvurmuştu.

Soyadını değiştirmek için yasal süreci devam eden genç kız, son olarak Los Angeles Times gazetesine verdiği ilanla gündeme geldi. İlanda soyadından Pitt'i çıkardığını duyuran Shlioh'nun, adını Shiloh Nouvel Jolie olarak değiştirmek istediği ortaya çıktı.

Shlioh'nun verdiği ilan, mahkemenin isim değişikliğini onaylamasından önceki standart bir adım olarak biliniyor. İlanda ayrıca bu duruma itirazı olanların bu ay içinde mahkemeye gelmeleri gerektiği de belirtiliyor.