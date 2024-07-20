Acun Ilıcalı'nın Sevgilisi Çağla Altunkaya'nın Tektaşı Göz Doldurdu! Fiyatı Dudak Uçuklattı

Acun Ilıcalı ile Çağla Altunkaya birlikteliği uzun zamandır gözlerden uzak şekilde devam ediyor. Yaklaşık olarak üç yıldır birlikte olduğu bilinen ünlü çift için zaman zaman evlenecekleri yönünde iddialar gündeme geliyor.

Geçtiğimiz günlerde bir AVM'de görüntülenen Çağla Altunkaya, ufak bir Avrupa seyahatine çıkacaklarını ve eksiklerini almaya geldiğini dile getirdi.

Altunkaya'nın tektaşı da gözlerden kaçmadı. Bu yaz nikah masasına oturulacağı konuşulan Altunkaya'nın yüzüğünün değerinin de tam tamına 5 milyon TL olduğu iddia edildi.