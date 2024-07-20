Ekonomistlerden 'Enflasyon' Açıklaması: Sorumlusu Taylor Swift!

İngiltere’de ekonomistler, enflasyonun düşmemesi nedeniyle ABD’li şarkıcı Taylor Swift'i suçladı. Swift'in dünya turnesinin ülkede otel fiyatlarını artırmasıyla ekonominin doğrudan etkilendiği öne sürüldü.

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Ekonomistlerden 'Enflasyon' Açıklaması: Sorumlusu Taylor Swift!

Dünyaca ünlü Amerikalı pop yıldızı Taylor Swift, geçtiğimiz yıl başladığı "The Eras Tour" adlı dünya turnesiyle fırtınalar estirmeye devam ediyor. Ancak Swift'in geçtiğimiz haftalarda 8 konser verdiği İngiltere, bu etkinliğin sonuçlarıyla "boğuşuyor."

Ülkede enflasyon oranı beklentiler doğrultusunda düşmek yerine yüzde 2'de kalınca, İngiliz ekonomistler şarkıcı Taylor Swift’i suçladı.

OTEL FİYATLARI UÇTU

The Times’ın haberine göre ekonomistler, şarkıcının dünya turnesinin İngiltere ayağının Swift’in kendi servetinin çok ötesinde bir parasal etkiye sahip olduğunu iddia etti. Bu durumun da İngiltere Merkez Bankası'na faiz oranları konusunda sorun çıkardığı belirtildi.

"The Eras Tour"un 1 milyar dolardan fazla doğrudan gelir getiren ilk turne olduğuna inanılıyor.

Swift'in sahne aldığı şehirlerdeki konaklama talebi, otel fiyatlarında genel olarak yüzde 8,8'lik bir artışa yol açtı. Bu artış da enflasyonun yüzde 2'nin altına düşmesini engellemeye yetmedi.

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Taylor Swift İngiltere
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